Jak dostat Čecha na draft NBA. Agent: Proklepnou si i trenéry dorostu

Samotná frekvence hovoří za vše. Od vzniku samostatného Česka se až do tohoto týdne na seznamu krajanů draftovaných do NBA skvěla pouhá čtyři jména. Čtyři lidé za osmadvacet let.

Krejčí je od čtvrtečního rána pátým, z 37. pozice si jej vybrali Washington Wizards a pak rozehrávače španělské Zaragozy vyměnili k Oklahoma City Thunder.

„Mysleli jsme, že by to mohla být Oklahoma,“ vzpomínal Parun ve videorozhovoru na dramatický průběh draftu. „Je to podobné, jako když držíte v rukou písek, postupně se nám to rozmělňovalo. Došlo k trejdu Rickyho Rubia do Oklahomy, s ním odešly i volby v draftu.“

Ale Krejčí se dočkal scénáře, jemuž věřili nejvíc. K radosti všech, co se v pandemické době sešli aspoň na dálku u počítačů: jeho rodiny i agenta.

„Jsem pyšný, tohle je velikánský úspěch,“ říká Parun. „Vždyť Vítek nebyl ani v jedné prognóze, které před draftem vyskakují vlevo vpravo, a vy máte víceméně jistotu, že hráči, kteří v nich jsou, draftem projdou. U Vítka to tak nebylo.“

Vít Krejčí a jeho agent Phillip Parun

Dostat se mezi pouhých 60 vyvolených, na něž každoročně kluby NBA ukážou, je skutečně věda.

„Nikdy nevíte, kdy se někdo z ligy kouká,“ přibližuje Parun. „Ani to neohlásí klubům, prostě si koupí lístek do haly.“

To je však jen začátek. Kvůli touze uspět si Parunův tým zjišťoval další detaily: „Když vám napíšou, že mají zájem si promluvit, tak si některé týmy dokonce hlídají, jak dlouho potrvá vaše reakce. Budou se ptát trenérů dorostu, kamarádů, spoluhráčů, budou hledat každý možný problém. Řekněme, že zhruba deset týmů NBA se ptalo častěji, ale informace si posbíraly vlastně všechny. To je jejich úkol.“

I když je šance, že si někoho z nadějí klub nakonec skutečně vybere, třeba titěrná, dostávají skauti jasné zadání: Nic nepřehlédnout! Osobní život bývá stejně důležitý jako umění s oranžovým míčem.

„Vždycky říkám, že z 99,9 procenta to záleží na Vítkovi,“ říká Parun o možné roli agentů a dalších lidí. „Některé týmy potřebují v NBA hotové hráče, jiné hledají potenciál. Oklahoma prochází velkou přestavbou, jejich generální manažer se dokáže dívat na dlouhodobost. Na druhou stranu vím, že NBA je jeden velký byznys, že není problém někoho vytrejdovat. Vítek má hodnotu i v tomto směru.“

Pragmatický pohled se hodí. I jiný Parunův svěřenec a jediný Čech v NBA Tomáš Satoranský ostatně rád zdůrazňuje, že v legendární soutěži se změny skutečně často dějí ze dne na den, ba z hodiny na hodinu.

Proto není kam spěchat. Proto je třeba ovlivňovat jen to, co ovlivnit lze - momentálně Krejčího stav po těžkém zranění kolena.

„Na rehabilitaci se stoprocentně soustředíme. Až bude Vítek zdravý na tisíc procent, budeme řešit, jak dál,“ pronesl Parun. „Jedna věc je být draftovaný a druhá si v NBA zahrát, to jsou naprosto rozličné disciplíny. Pro některé to draftem končí, Vítek svoji šanci dostane. Otázka je, jak se jí zhostí. Hned prvním příchodem a prvním tréninkem se začne rozhodovat spousta věcí.“

Ale i to je nejspíš ještě pár let vzdálený proces. Proto Krejčí i v nesnadných časech dře. S trenéry z USA na dálku pracuje na síle, do toho se učí i se sportovním psychologem působícím u týmů NBA, pomáhá mu český machr na fyzičku Michal Miřejovský.

„Makal na sobě. Domácí úkoly si plnil,“ těší Paruna.

Může se stát, že v nich bude pokračovat v Americe. Varianta, že by na jeho kurýrování dohlíželi přímo lékaři Thunder, existuje. „Oklahoma mapuje, jak funguje rehabilitace v Zaragoze,“ přiblížil agent. „Záleží i na tom, kde se bude cítit líp, co je pro něj nejpříjemnější. Ve Španělsku to má do haly asi pět minut pěšky, NBA je mašinérie a je otázka, jak by to měl v USA. Ne všechno je tam o tolik lepší než v Evropě, k tomu jsem taky postupem došel.“

Basketbal je ovšem za Atlantikem nejlepší pořád. A supertalent Krejčí má k němu zase blíž.