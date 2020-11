Draft NBA nemá jasného favorita, na zájemce čeká i český rozehrávač Krejčí

16:28

Bez jednoznačného favorita se na rozdíl od minulých dvou let, kdy si v roce 2018 vybral Phoenix bahamského pivota Deandreho Aytona a loni sáhlo New Orleans po křídelním hráči Zionu Williamsonovi, se uskuteční letošní draft NBA. Do výběru nováčků nejlepší ligy světa se přihlásil i dvacetiletý český rozehrávač Vít Krejčí ze Zaragozy, který je v současné době mimo hru se zraněním kolena.