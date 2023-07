Loni trávila čas v ruském vězení, nyní pivotka Grinerová zářila v utkání hvězd

„Ani bych si nepomyslela, že tu dnes budu,“ řekla publiku Grinerová, jež byla vloni v únoru zatčena na moskevském letišti, protože u sebe měla náplně do elektronické cigarety obsahující konopný olej. V srpnu ji soud za pašování drog poslal na devět let do vězení. Domů se dostala začátkem prosince po výměně vězňů za ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Buta.

Před rokem se exhibice odehrála bez hvězdy Phoenixu, přesto na její počest. Byla tehdy jmenována čestnou hráčkou základní sestavy a všechny aktérky zápasu odehrály druhý poločas s jejím číslem 42 na dresu. Tentokrát už jednička draftu z roku 2013 v Utkání hvězd opět nechyběla a i díky tradičně exhibičnímu rázu zápasu potěšila diváky i dvěma zarážkami.

Brittney Griner with the early slam on ABC! | @ATT #WNBAAllStar

„Promluvila jsem si s koleny, trochu je povzbudila, ale dostaly jsme to tam,“ komentovala to Grinerová, jež je podle Sporting News jednou z pouhých osmi hráček, které v zápasech WNBA předvedly smeč. Sports Brief uvádí, že v historii WNBA bylo k vidění 37 takzvaných dunků a dvojnásobná olympijská vítězka i mistryně světa je s 26 smečemi v čele statistiky.

Grinerové tým vedený kapitánkou Breannou Stewartovou porazil sestavu A’ji Wilsonové 143:127. V týmu vítězek vytvořila Jewell Loydová s 31 body rekord All Star Game a byla vyhlášena nejužitečnější hráčkou.