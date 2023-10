Utkání hvězd basketbalové NBA se vrátí k formátu Východ vs. Západ

V posledních šesti ročnících hrály All Star Game týmy, o jejichž složení rozhodli v takzvaném draftu kapitáni. Těmi byli vždy basketbalisté s největším počtem hlasů fanoušků ve Východní a Západní konferenci, při volbě spoluhráčů do základních sestav a do pozic náhradníků pak už ale nezáleželo na tom, kdo v které konferenci doopravdy hraje. Pět ze šesti ročníků ovládl Tým LeBrona Jamese, naposledy uspěl Tým Janise Adetokunba.

„Tématem tohoto roku je ‚Návrat k basketbalu‘,“ uvedl komisionář NBA Adam Silver. Proto se také tradiční exhibice vrátí i k obvyklému formátu na čtyři hrací období po 12 minutách. V uplynulých letech se poslední čtvrtina hrála do doby, než některý z týmů dosáhl stanoveného počtu bodů.

V klasickém formátu Východ vs. Západ se Utkání hvězd hrálo od prvního ročníku v roce 1951 až do roku 2017.