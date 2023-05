Poprvé od ruského vězení v akci. Basketbalistka Grinerová hrála za Phoenix

„Nemyslela jsem si, že tu budu sedět. Nečekala jsem, že se vrátím k basketbalu tak rychle. Jsem za to vděčná,“ řekla Grinerová na tiskové konferenci. „Ještě zdaleka nejsem tam, kde bych chtěla být, ale jsem na dobré cestě,“ dodala dvojnásobná mistryně světa a osminásobná účastnice Utkání hvězd WNBA.

Americká basketbalistka Brittney Grinerová (vlevo) poprvé od propuštění z ruského vězení hrála za Phoenix.

Nyní dvaatřicetiletou Grinerovou loni v únoru zatkli na moskevském letišti, protože u sebe měla náplně do elektronické cigarety obsahující konopný olej. V srpnu ji soud za pašování drog poslal na devět let do vězení. Na svobodu se dostala v prosinci v rámci výměny za ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Buta a v únoru podepsala s Mercury roční smlouvu.

Grinerová chystá o svém pobytu ve vězení knihu a v dubnu uvedla, že už nehodlá hrát na klubové úrovni v cizině. V letech 2014-2022 působila v Jekatěrinburgu, s kterým čtyřikrát vyhrála Evropskou ligu.

Pro Phoenix začne sezona WNBA opět proti Sparks 19. května.