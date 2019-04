Jen jeden tým dělal chytrá rozhodnutí. A tak se Ústí loučí debaklem

„Na hřišti byl celých 40 minut hlavně jeden tým, který byl plný energie, dělal chytrá rozhodnutí, byl efektivní a výborně zakončoval. My zápas nezvládli, sezona tím končí,“ smutnil ústecký kouč Antonín Pištěcký.

Nejvíc ho mrzel způsob, jakým Sluneta odehrála svůj poslední zápasy sezony. „Když dostanete 109 bodů, tak je jednoznačně problém v obraně. Dostali jsme v první půli 17 bodů z rychlých protiútoků a osm bodů z druhých šancí (po soupeřově útočném doskoku), tam nám ujel vlak. Celkově byly Svitavy v sérii lepší, my jsme předvedli maximum, na co jsme momentálně měli.“

Ústí tak skončí v letošní NBL na sedmé pozici. „Dali jsme si za cíl být do první šestky, končíme sedmí, z toho pohledu spokojení nejsme. Sezonu vyhodnotíme s vedením, musíme pojmenovat chyby a v příští sezoně se jich vyvarovat a být lepší,“ velí Pištěcký.

Naopak Svitavy slaví velký úspěch a jejich rozehrávač Adam Číž věří, že ani postup do semifinále pro Tury nemusí být konečná. „Tenhle výsledek nás může pozitivně nakopnout do semifinále. Jdeme krůček po krůčku, cíle máme co nejvyšší.“