Ústí, díky za férovou sérii. Svitavy mohou jít do semifinále v plné síle

Znamená to, že jeho mančaft by měl vkročit do nadcházejícího semifinále, do nějž postoupil po výsledku 4:1 na zápasy, v podstatě v plné síle.

„Musím to zaklepat, ať se nikdo v tréninku nezraní,“ řekl Růžička na pozápasové tiskovce.

Povzbudivá zpráva je mimo jiné odvislá od faktu, že se Tuři i Sluneta ve čtvrtfinálové sérii vyvarovali jakýchkoli zákeřností. Na tom se alespoň Růžička shodl se svým ústeckým protějškem Antonínem Pištěckým.

„Děkuji Tondovi a celé Slunetě za velmi férovou a basketbalovou sérii,“ prohlásil Růžička. „Myslím, že si fanoušci jak ve Svitavách, tak v Ústí přišli na své,“ pokračoval kouč Turů.

„Až na poslední zápas jsme viděli čtyři vyrovnaná utkání, kde se to přelévalo na jednu nebo na druhou stranu, byť samozřejmě s větší silou na té svitavské. Při našem složení týmu a rotaci hráčů to bylo asi maximum, na které jsme mohli dosáhnout,“ komentoval porážku v sérii Pištěcký.

Přesvědčivý závěrečný triumf (109 nastřílených bodů bylo pro Tury nejvíc v sezoně), navíc před tisícovkou diváků v hale Na Střelnici, podle Růžičky mužstvu patřičně zvedne sebevědomí. Ve druhé půli se na palubovce dostatečně vyřádili i náhradníci.

Ústecký trenér Antonín Pištěcký se obrací na své hráče.

„Třiašedesát bodů lavičky je výborný počin,“ chválil Růžička. „Také jsme měli pouze pět ztrát, což je na nás skvělé číslo, 35 asistencí a 14 útočných doskoků. Díky tomu se zápas dohrával v exhibičním tempu,“ vyzdvihl trenér.

Soka pro semifinále Tuři ještě neznají; definitivně ho určí až čtvrteční podvečerní klání mezi Děčínem a Opavou a může jím být právě Děčín, nebo Olomoucko.