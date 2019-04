Stop zabijácké kombinaci, velí Ústí. Pecka: Jsme z ní psychicky dole

„Zkusíme ve Svitavách překvapit a vrátit sérii ještě domů,“ slibuje ústecký pivot Ladislav Pecka, jeden z hrdinů pátečního thrilleru. Jen 28 sekund před koncem prodloužení trefil vítěznou trojku, celkově si připsal 18 bodů a 12 doskoků.

„Svitavy na nás letos umí, ale my tu sérii nechtěli skončit bez výhry. Dali jsme do toho úplné maximum a výhra je tam!“ radoval se Pecka.

Zápas to byl nahoru dolů, Ústí i Svitavy během něj ztratily dvouciferné vedení, Slunetu deptala hlavně dvojice Marko - Aiken.

„Ty jejich kombinace jsou strašně zabijácké. Vteřina a borec visí na obruči, za dva zápasy asi desetkrát. Skoro nic jiného neřešíme, ale Marko je tak výborný rozehrávač a Aiken ví, co má dělat. Podávají si to, my jsme pak psychicky dole a hrozně se nadřeme v útoku,“ vidí Pecka.

Základem úspěchu ve Svitavách bude dobrá obrana. „Na konci skupiny A1 to bylo z naší strany špatné, měli jsme hlavy dole. Ale do play off jsme šli zase s čistým štítem, všechna utkání se Svitavami jsme odehráli dobře. Zkusíme to tam odehrát se ctí a pak si řekneme, jestli to stačilo, nebo končíme.“