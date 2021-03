Ščekič je hodný kluk, ale hodil by se spíš Bosák, říká děčínský kouč Šotnar

„Věděl jsem, že v těch předešlých derby zápasech bylo Ústí lepší a přišlo o to v závěru. Sami kluci už ale nechtěli podobný scénář připustit. Mají ode mě velký kredit, podle mě jim to v hlavách taky hrálo, ale v důležitých momentech to ustáli,“ ocenil nováček na ústecké lavičce Jan Šotnar, který slavil v roli kouče vůbec první ligové vítězství. „Je to skvělé, ulevilo se mi. A výhra v Děčíně má dvojnásobnou cenu.“



Domácí vůbec nezvládli první poločas, ztratili ho 43:56. Po obrátce se přiblížili na rozdíl pouhých pěti bodů a za stavu 61:66 to vypadalo na další ústecký kolaps v derby. Jenže Sluneta včas zabrala a hlavně díky skvělému Autreymu, jenž měl 28 bodů, 9 asistencí a 7 doskoků, dotáhla duel k výhře.

„Ukázali jsme, že jsme tři týdny tvrdě pracovali. Zaměřili jsme se především na obranu, což se nám proti Děčínu hodilo. Uhlídali jsme jejich stěžejního hráče Ondru Šišku, v útočné fázi jsme víc půjčovali míč Autreymu a ten se odvděčil výborným výkonem. Ale na druhou stranu klobouk dolů i před Děčínem, který se dostal z osmnáctibodového manka a druhý poločas už to bylo klasické derby, v němž jsme byli šťastnější,“ hodnotil Šotnar.

Děčínský kouč Tomáš Grepl litoval hlavně nezvládnuté první půle. „To byl průšvih. Dostat 56 bodů je strašně moc, z toho sám Autrey nám jich nastřílel 24 a byl opravdu fantastický. V minulých dvou zápasech jsme Autreyho dokázali udržet v rozumných číslech, ale dnes nám v prvním poločase velmi škodil,“ smekl děčínský kouč.



Ve třetí čtvrtině se ale Válečníci vzepjali a schylovalo se k dalšímu dramatu. „Třetí čtvrtka byla naše nejlepší v tomto ročníku, co se týká obrany. Dostali jsme jen deset bodů, což je skvělé. Bohužel, v poslední čtvrtce jsme na to nedokázali navázat,“ litoval Grepl. Spokojený nebyl s výkonem nejvyššího muže ligy, 216 centimetrů vysokého Nikoly Ščekiče, který Armex posílil teprve nedávno.

„Je to hrozně hodný kluk, skvěle zapadl do týmu. Ale já bych uvítal radši někoho, jako byl Pavel Bosák. Kdo se na hřišti zakousne a nechce prohrát v žádném případě. My nepotřebujeme Ščekiče, aby to hecoval z lavičky, ale aby to hecoval na hřišti. Až se to stane, bude pro nás platný. Dvakrát dostane míč do spodního postavení, a místo toho, aby hrál jeden na jednoho, tak to vyhodí a je z toho rychlý brejk. To jsou chyby, které nás pak stojí zápas,“ vyčítal.

Ústí ještě svou americkou posilu Tuckera Haymonda nenasadilo. „Měl žaludeční potíže, tak jsme ho nechtěli zatěžovat. Ale na tréninku vypadá skvěle. Budeme s ním silnější,“ věří trenér Šotnar.