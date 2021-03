Grepl zůstává v karanténě, děčínské basketbalisty dočasně povede Landa

„Družstvo po dobu jeho nepřítomnosti povede jako hlavní trenér Robert Landa, který teprve před nedávnem uzavřel svoji bohatou kariéru. Asistovat mu budou Matěj Anderle a další klubová legenda Jakub Houška, jenž už v roli asistenta u děčínského áčka působil v sezonách 2018/19 a 2019/20,“ píše se na klubovém webu.

Do tréninku se děčínští basketbalisté budou zapojovat postupně na základě posouzení klubového lékaře. Nikdo z nemocných naštěstí neměl závažný průběh nemoci covid - 19. Provizorní trenérský tým je v úzkém on-line kontaktu s Tomášem Greplem, který by se k Válečníkům mohl připojit 1. dubna, pokud vše půjde bez komplikací. Přišel by tak o dva zápasy - sobotní domácí s Olomouckem a také o bitvu s Hradcem Králové, která je na programu v úterý 30. března.