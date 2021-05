Děčínský kouč Grepl: Jasný průšvih. Sezonu jsem si užil i vyžral

„Jasný neúspěch. Je to průšvih, obzvlášť pak pro Děčín. Tady se nemá cenu za něco schovávat. Já jsem si sezonu doslova a do písmene užil i vyžral, byla nejtěžší v mé trenérské, ale i hráčské kariéře,“ říkal v rozhovoru pro klubový web děčínský trenér Tomáš Grepl.

Bez příznivců se museli letos obejít všude, Válečníkům ale možná scházeli přece jen víc. „Naši fanoušci nám letos opravdu chyběli, protože jsou bez jakéhokoliv pochlebování nejlepší v republice. Také je fakt, že soutěž byla na podzim přerušena, náš tým pak dvakrát spadl do karantény a někteří hráči si dvakrát za sezonu prošli nepříjemnou izolací. Na závěr soutěže jsme se sice posílili o dva zahraniční hráče a byli jsme variabilnější především v útoku, ovšem na postup přes předkolo play off už to nestačilo,“ mrzí trenéra.

Ježkovi, Gruntovi a Žiklovi končí smlouvy, klub s nimi jedná. Stejně tak s cizinci Craigem Osaikhwuwuomwanem a Nathanem Bradleym, kteří Děčín posílili v závěru sezony. „V Děčíně se uvedli dobře, takže my bychom je chtěli, ale zájem o ně budou mít i jiné kluby. Musíme tedy přemýšlet ekonomicky a nahlížet také na důležitý poměr cena – výkon. Za mě je třeba doplnit kádr už hotovým pivotem na pozici pět. To bude opravdu klíčové,“ tvrdí Grepl.

Kouč věří, že v příští sezoně půjde Děčín znovu nahoru. „Ne všechno bylo letos špatné a je jen škoda, že výsledek nebyl o něco lepší. Věřím ale tomu, že máme na to, abychom do Děčína vrátili medailové doby,“ je přesvědčený trenér.