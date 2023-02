Porážka v prodloužení zapomenuta. Po výhře nad lídrem myslí Děčín na derby

„Byl to boj do posledních minut, rozhodla koncovka, kde nám to padlo a Brnu naopak ne. Možná by se mohlo říct, že vyhrál šťastnější tým, ale myslím si, že jsme si to zasloužili. Bojovali jsme až do konce, i když se nám vyfauloval Walton, ukázali jsme charakter,“ tvrdil děčínský křídelník Matěj Svoboda.

I poražený brněnský tahoun Jakub Nečas ocenil výkon Válečníků. „My jsme měli spoustu vzedmutí a propadů. Byli jsme mockrát nahoře, dokázali jsme to dotáhnout, ale Děčín trefil tři trojky za sebou a dostal se na koně. Výhru si zasloužil víc, byl bojovnější. A my jsme nenašli klíče k výhře. Musíme teď šlápnout do tréninku a pokračovat dál,“ velí křídelník.

Brňané ztratili vyrovnaný duel ve finiši. Hosty dostal tři minuty před koncem Filip Kroutil úspěšným tříbodovým pokusem do vedení 85:84. Matěj Svoboda pak dalšími dvěma trojkami náskok navýšil na 91:84 a v poslední minutě už oba týmy skóre korigovaly jen z trestných hodů.

Děčínské basketbalisty střelecky táhl Ty Nichols, který nastřílel 31 bodů. A. J. Walton zapsal double double za 19 bodů a 11 doskoků, 19 bodů nasbíral i Svoboda, jenž proměnil pět z osmi tříbodových pokusů.

Armex je třetí, ztrácí jednu výhru na druhý Nymburk a dvě na první Brno. V neděli se ve velkém derby střetne s Ústím.