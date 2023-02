Derby pro Ústí. Děčínu se vrátilo, jak se nám vysmívali, tvrdil Šotnar

„Dnešní vítězství je symbolické, protože Děčín byl poslední skalp, který nám v té sérii chyběl,“ povídal ústecký trenér Jan Šotnar, když oslavy ve vyprodané hale Slunety utichly. „Poslední utkání jsme prohráli právě v Děčíně, od té doby jsme porazili všechny soupeře v KNBL.“

Válečníci poločas vyhráli o šest bodů, pak už to bylo sólo pro rozjetou Slunetu. A ještě pro děčínského lídra Waltona, který zaznamenal 33 bodů, 18 z nich z trestných hodů. Stačilo mu 19 trestných hodů a vytvořil nový rekord této sezony. Za ligovým maximem zaostal o jednu šestku. Sekundoval mu ještě novic Bruner s double double (14 bodů, 11 doskoků). Ústí mělo pět dvouciferných střelců v čele s Martinem (26).

„Celý zápas se to s námi trošku vezlo, dnešní výkon byl z naší strany velmi sobecký. Nehráli jsme jako tým, zbytečně jsme to tlačili na sílu. Tohle nebyla naše tvář, kterou se prezentujeme celou sezonu. Byl to úplně jiný Děčín,“ mračil se jeho tahoun Matěj Svoboda.

Třaskavou bitvu o krále severu hltala plná aréna, lidé seděli i na schodech a stáli za ochozy. Přišlo jich 1520 včetně děčínských tifosi.

Minulé dva sousedské střety v aktuálním ročníku NBL ovládli Válečníci. „Naše hráče nebylo potřeba extra motivovat, spíš uklidňovat, protože poslední zápas v Děčíně nás všechny bolel. I tím, s jakým nerespektem se k nám hráči Děčína po utkání chovali,“ připomněl ústecký Šotnar prosincový krach v hale Armexu 80:94. „Derby bývá vyhecované, ale tehdy mi přišlo na můj vkus až moc. Američané se nám vysmívali, ukazovali to gesty. My to tenkrát skousli a dneska se to Děčínu podle mě všechno vrátilo. Naši kluci chtěli hrát až do konce.“

Děčínský trenér Tomáš Grepl postrádal zraněné kapitána Pomikálka a Macháče. „V první půli jsme drželi obranu, jak jsme chtěli, ale pro druhou byl problém, že Nichols a Kroutil měli tři fauly. Takže jsme druhý poločas začali s Kroutilem na lavičce, což se projevilo na obraně. Nechali jsme chytit Svejcara, po pauze nám nastřílel 16 bodů, což rozhodlo,“ mínil Grepl.

Když už prohra, tak je podle něj lepší takhle vysoká. „Zápas nám ukázal docela hodně věcí, které jsem letos u našeho týmu neviděl. Než prohrát těsně, to je lepší dostat facku, abychom se z chyb poučili. Třeba z toho, že v určitých situacích ve druhé půli nám kolabovala obrana,“ pozoroval kouč hostů.

Děčín ve středu vyzve ve šlágru lídra z Nymburka, Ústí zkusí ještě natáhnout historicky nejdelší klubovou sérii výher v Pardubicích.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů 2. kolo nadstavby, skupina A1 BK Sluneta Ústí nad Labem - BK Armex Děčín 97:78 (20:22, 36:42, 64:56)

Nejvíce bodů: Martin 26, Hicks 20, Svejcar 16, Pecka 12, Dailey 10, Johnson 8 - Walton 33, Bruner 14, Nichols 10, Matěj Svoboda 9.