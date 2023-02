Ať je při derby narváno až po střechu, přeje si šéf ústecké Slunety

„Na nedělní derby s Děčínem čekáme návštěvu, jaká tu už dlouho nebyla. Věříme, že si to diváci užijí a že se povede halu narvat až po střechu,“ těší se ústecký generální manažer Tomáš Hrubý, jehož Sluneta jde do klíčové fáze sezony jako černý kůň. V lize vyhrála deset zápasů v řadě, což je její klubový rekord.

„Kdyby mi to někdo pověděl na začátku té série, tak mu řeknu, že se zbláznil,“ usměje se šéf. „Dřív jsme se zhroutili, i když jsme prohrávali třeba jen o bod, teď kluci bojují jeden za druhého a nepoloží to,“ oceňuje.

Udržet se na vlně v nadstavbové skupině A1 ovšem snadné nebude. „Byli bychom rádi, kdyby nám forma vydržela, ale zápasů je ještě hodně a jdeme do toho opravdu s pokorou. Čeká nás 14 totálně vypjatých bitev v play off módu a my jich chceme urvat co nejvíc. Jsme samozřejmě rádi už za postup do skupiny A1, ale zajíci se počítají až po honu, a ten končí po play off,“ zdůrazňuje Hrubý.

Zatímco Sluneta vstoupí do nadstavby až nedělním derby, protože má zápas s Kolínem odložený kvůli účasti jejího soupeře v Alpe Adria Cupu, Děčín už ve středu startuje na palubovce brněnského lídra. Válečníci během jediného týdne narazí na aktuálně tři nejlepší týmy NBL. Po bitvě s prvním Brnem a třetím Ústím se příští středu utkají s druhým Nymburkem, kde jako asistent trenéra působí strůjce jejich stříbrné éry Pavel Budínský.

„Los je to opravdu těžký, ale musíme se s tím poprat. Už v základní části jsme si dokázali, že můžeme hrát s kýmkoliv. Bohužel ještě nejsme úplně kompletní a na nejbližší zápasy asi ani nebudeme, ale když se nám poštěstí a budeme zdraví, tak věřím, že to může být dobré,“ je přesvědčen děčínský generální manažer Lukáš Houser.