Hráč roku a hráč roku. Pražany mají táhnout dva střelečtí rekordmani

Ten první má z vysoké školy střelecké maximum 67 bodů, ten druhý „jen“ 51 - zato slibuje výrazně přispívat i na doskoku či v obraně.

West s Mangasem mají na Folimance nahradit reprezentanty Ondřeje Sehnala a Michala Mareše. A Pražané by za jejich vedeni chtěli s nejmladším kádrem v české lize znovu překvapovat. Rádi by zaskočili i své soky z Federálního poháru, nově založené soutěže, do níž se zapojí také slovenské celky.

Třiadvacetiletý rozehrávač West nemá zrovna ideální basketbalové parametry, narostl jen na 180 centimetrů. Asi proto ho přední americké vysoké školy přehlédly. Texaský rodák se nakonec stal tahounem týmu z LeTourneau University, působící až ve třetí divizi NCAA.

Soutěž svým uměním přerostl.

Loni se stal Hráčem roku při střeleckém průměru 28,6 bodu. A k nim zapisoval osm doskoků a sedm asistencí. Sbírka jeho individuálních ocenění nebere konce. S celkovými 2 393 body vyrovnal West týmový rekord.



Nate West v dresu univerzity LeTourneau

„Věříme, že Nateova dravost a hlad po vítězství posune náš tým k co nejlepším výkonům. Je to týmový hráč, který měl vůdčí roli. Očekáváme od něj bodový příděl a přijetí odpovědnosti v důležitých fázích utkání. Do našeho týmu přináší nejen jinou hráčskou typologii, ale především konkurenci na perimetru, kde bude působit s Markem Vyroubalem, který tak bude mít skvělou tréninkovou výzvu pro svůj další růst,“ říká k Westově příchodu manažer pražského týmu Petr Jachan.

Dvaadvacetiletý křídelník Mangas svým dosavadním basketbalovým životopisem kopíruje ten Westův. Na Indiana Wesleyan University byl 193 centimetrů vysoký mladík hvězdou týmu i celé soutěže NAIA Division II.

I když rodák z amerického města Warshaw působil v nižší soutěži, nejen svými 29,5 body na utkání zaujal skauty Indiana Pacers, kteří jej letos pozvali do tréninkového kempu před NBA Summer League.

Už ve své třetí sezoně se Mangas stal střeleckým rekordmanem školy. S konečným součtem 3 453 bodů se mezi vysokoškoláky ze státu Indiana dostal na historicky druhé místo. Přeskočil tím jistého Larryho Birda (ovšem tomu na 2 850 bodů v první divizi NCAA stačilo odehrát pouze tři roky).

Kyle Mangas (u míče) jako hráč Indiana Wesleyan University

Stejně jako West pobral i Mangas během svého působení na univerzitě několik ocenění pro nejlepšího hráče sezony. V té minulé podpořil bodové statistiky i více než sedmi doskoky a pěti asistencemi na zápas.

„Hledali jsme po odchodu Michala Mareše hráče, který ho nahradí a zároveň bude mít bodový přínos. Kyle Mangas tímto typem hráče je. Střelec, který je schopen hrát s míčem a vytěžit maximum ze situace clony na míč,“ slibuje si Jachan.