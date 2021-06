V USK strávil Mareš 14 let. „Dá se říct, že Folimanka byla můj druhý domov. Bylo pro mě těžké udělat to rozhodnutí a odejít. Jak se říká, všechno jednou končí. Na USK budu vzpomínat vždy v dobrém a na Folimanku se budu vždy rád vracet. A kdo ví, možná se ještě někdy vrátím i do dresu USK. Teď se ale naše cesty rozcházejí a já se těším na to, co bude dál,“ uvedl Mareš v tiskové zprávě.

V lize odehrál už jedenáct sezon. V uplynulém ročníku měl průměr 11 bodů na utkání.