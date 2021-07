King jako kluk trefoval trojky. Teď se nemůže dočkat trenérské štace v USK

A k tomu se nejlépe hodí svěží expert, který zastává progresivní metody a umí své myšlenky talentovaným borcům předávat.

Chorvat Dino Repeša to zvládal skvěle, po sezoně však odešel do Pardubic. Místo něj získal angažmá u Sov pětatřicetiletý Američan King, který přichází z německého Ludwigsburgu, kde v posledních třech sezonách pracoval jako asistent.

„Těším se, až budu moci přinést do klubu zajímavý styl basketbalu. Budeme hrát velmi podobně, jako během posledních tří sezon mého působení v Německu,“ řekl Josh King. „Jsem nadšený, že jsem hlavní trenér, a nemůžu se dočkat, až se zapojím do předsezonního procesu,“ dodal.

Před příchodem do Evropy pracoval King u univerzitních týmů v NCAA, naposledy v letech 2016–2018 v New Hampshiru. Byl také ředitelem organizace Hoop Group, která pomáhá v rozvoji basketbalovým talentům. V USK ho nyní čeká premiéra v roli hlavního kouče.

„Preferuji trénování mladých hráčů, kteří stále pracují na svých dovednostech, rozvíjejí svou hru a jsou hladoví po úspěchu,“ těší se King. „Miluji koncept, na který se USK zaměřuje. V klubu je opravdu velmi mnoho skvělých perspektivních hráčů a tento proces pro mě bude vzrušující. Je to výzva.“

Sám býval talentem a v mládežnických kategoriích dokázal oslnit. Během střední školy překonal několik střeleckých rekordů, třeba nasázel dvanáct trojek v jednom zápase.

Přesto hráčskou kariéru poměrně brzy ukončil a vrhl se na dráhu trenéra. „Ano, byl jsem opravdu dobrým střelcem, ale ne celkově dobrým hráčem.“ přiznal Josh King. „Věřím v to, že jako trenér to dokážu dotáhnout k vyšší úrovni, než bych byl schopen jako hráč. A to je důvod, proč jsem se vydal touto cestou,“ prozradil.

Sovy budou i v novém ročníku Kooperativa NBL sázet na své odchovance, klub se ale nebude bránit ani příchodu zahraničních posil.

„Postupně do týmu přidáme jednoho dva americké legionáře,“ nabízí svou vizi nový trenér. „Ale základem týmu zůstanou mladé české naděje. Budeme stavět na volnější ofenzivní hře a systematické obraně,“ slibuje Josh King.