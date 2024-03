Výhra drží Trutnovu naději na klid, uhájit ho ale musí u soupeřek

A před nimi jsou ještě dvě poslední kola, v nichž to nebudou mít jednoduché. V obou totiž vyrazí za svými soupeřkami. Zítra do Ostravy a o týden později do Brandýsa nad Labem.

I z tohoto pohledu má výhra nad Slovankou svoji hodnotu. Dostala totiž Karu i při stejném počtu výher před ni, protože Slovanka kvůli kontumační porážce zápasu s Ostravou za něj nedostala bod, který se běžně do tabulky připisuje i za prohru.

„Jsem velmi rád, že jsme zápas vyhráli. Bylo to opravdu vydřené vítězství. I když se nám nedařilo a dlouho jsme nemohli najít správnou obrannou ani útočnou vlnu, nakonec jsme to prolomili,“ liboval si po výhře nad Slovankou trenér Trutnova Richard Kucsa.

Kara je po této výhře v nadstavbové skupině o 6. až 10. místo na osmém, které jako poslední zajišťuje účast v play off. Vyřazovací část už mají jistou hráčky Hradce Králové, které na poslední chvíli proklouzly do nadstavbové skupiny o 1. až 5. místo. Přestože je v ní čekají ještě tři zápasy, už nyní je jasné, že do play off půjdou z páté příčky, když na čtvrtou Slavii ztrácejí nedostižných šest bodů.