Hrát NBA je pro mě každým rokem těžší, říká Satoranský. Vrátí se do Barcelony?

Sezona v NBA mu skončila hned po základní části, ale z osobního hlediska může být Satoranský s jejím závěrem spokojený. V dresu Washingtonu si připisoval nadstandardní čísla. Kde ale bude působit v nové sezoně?

„Ve hře je NBA i Evropa, ještě nejsem rozhodnutý,“ řekl na středečním setkání s novináři ke 100 dnům do EuroBasketu v Praze.

O čem ještě mluvil?

O přípravě na sezonu:

Moc dlouho nevydržím nic nedělat. S kondičním trenérem už se připravuji asi tři týdny a zrovna dnes (ve středu) jsem začal přípravu i s míčem. Mám v plánu se přidat k národnímu týmu na třetí okno kvalifikace mistrovství světa od 14. června. A hlavně jsem s rodinou, kterou jsem měsíc a půl během angažmá ve Washingtonu neviděl.

O NBA:

V New Orleans mi to nevyšlo. Myslím, že jejich zájem o mě nebyl takový, jakým se prezentovali na začátku. Už po pár měsících jsem cítil, že nastane změna, i jsme to s agentem chtěli. Jsem rád, že jsem se rozhodl pro přesun do Washingtonu, kde mi to sedlo. Dovolili mi hrát mou hru, sedli jsme si s trenérem i se spoluhráči, po osmi letech jsem opět hrál s Kristapsem Porzingisem. Na poslední měsíc a půl vzpomínám skvěle. Play off NBA sleduji dál, rád bych viděl finále Golden State proti Boston Celtics. Za Golden State hraje můj bývalý spoluhráč Otto Porter, poslední roky se trápil, ale do jejich systému sedí. Přál bych mu, aby získal prsten.

O své budoucnosti:

Jsem v jiné situaci, než když jsem do NBA šel. Máme s manželkou dvě děti a pro rodinu je náročné, když chybí stabilita, která už pro mě v NBA nikdy nebude. NBA je pro mě i každým rokem těžší, přichází hodně mladých hráčů a trendem poslední doby je právě dávat šance mladým, což v době, kdy jsem tam přicházel já, úplně nebylo. Je důležité, aby si hráč uvědomil, v jaké situaci se nachází a co by chtěl do budoucna dokázat. Řeším tyto věci jak ve své hlavě tak i s manželkou. Uvidíme.

O možném odchodu do Barcelony:

Ještě nejsem rozhodnutý, kam půjdu. A že má Barcelona zájem i o Honzu Veselého? Samozřejmě by mi udělalo radost, kdybychom tam hráli spolu, to je velké lákadlo. Ale ani on ještě neví. S Honzou už jsme jednou skoro hráli ve Washingtonu, ale nakonec to nevyšlo.

O EuroBasketu v Praze:

Moc se těším. Zbývá 100 dní, což je pořád hodně, ale protože jsem zpět v Česku a směřuji k přípravě s nároďákem, tak vnímám, že se to blíží. Doufáme, že to bude pro naši partu vrchol. Až na Víťu Krejčího a Honzu Veselého bychom měli být společně už na červnovém reprezentačním srazu, což je skvělé.

O roli favorita:

Hrajeme doma a během posledních let se nám povedl úspěch na mistrovství světa i postup na olympiádu. Bylo by tedy alibistické se role favorita zbavovat, je to pro nás velká výzva. Největším favoritem naší skupiny je ale určitě Srbsko, basketbalový národ s řadou skvělých hráčů. Třeba Bogdan Bogdanovič už mi hlásil, že se těší na Staropramen. Tak jsem mu prozradil, že to zrovna není to nejlepší české pivo (usmívá se). Vtipkovali jsme, je velký kamarád s Honzou Veselým, hráli spolu v Partizanu i ve Fenerbahce, a i já se s Bogdanem znám velmi dobře.