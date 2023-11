Satoranský odehrál třístý zápas ve španělské basketbalové lize

Další český reprezentant Jan Veselý byl se 14 body nejlepší střelcem vítězného mužstva, když proměnil všech sedm pokusů. K tomu přidal sedm doskoků.

Dvaatřicetiletý Satoranský nasbíral 168 startů ve španělské lize v dresu Sevilly, za kterou hrál v letech 2009-2014. Další zápasy absolvoval za Barcelonu, kde působil do roku 2016, kdy se vydal do NBA. Loni se do katalánského klubu vrátil.

Katalánci uspěli týden po porážce ve Valencii a mají bilanci šest výher a dvě porážky. V tabulce španělské ligy jsou druzí o čtyři body za Realem Madrid. Jejich dnešní soupeř figuruje na posledním místě.