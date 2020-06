Do basketbalových Svitav se vrací Marek Sehnal. Posílil je také Goga

Nyní 24letý Sehnal hraje ligu od ročníku 2013-14, kdy v ní poprvé nastoupil za Svitavy.

„Cítil jsem, že potřebuji změnu prostředí k dalšímu rozvoji, takže jsem vděčný, že to budu moct dělat právě ve svém rodném městě,“ uvedl Sehnal pro web Turů. „Velmi se mi líbí přístup realizačního týmu, směr, jakým se klub ubírá, a pevně věřím v to, že budeme podávat kvalitní výsledky a prát se o ty nejvyšší příčky,“ doplnil Sehnal k návratu.

Goga je o rok mladší než on a nejvyšší soutěž si poprvé osahal v sezoně 2016-17 v Prostějově, odkud pochází. Angažmá ve Svitavách vnímá jako zajímavou výzvu.

„Doufám, že klubu budu prospěšný a společně budeme plnit vysoké cíle. Z celého týmu cítím velkou profesionalitu a už se nemohu dočkat, až konečně zase vyběhneme na hřiště,“ sdělil Sehnal.

Puršl a Svoboda v moravském finále jeden na jednoho

Zatímco Sehnal s Gogou dres Turů teprve obléknou, dvojice opor týmu Šimon Puršl a Matěj Svoboda v něm oddíl reprezentuje v soutěži Kooperativa NBL 1ON1 Challenge, tedy hře jeden na jednoho, jejíž vítěz získá odměnu sto tisíc korun. Dnes od 17.30 se pivot Puršl a křídelník Svoboda předvedou v hale ostravského Tatranu ve Finále Morava, kam oba postoupili jako třetí ze skupin v základním kole.

Z finálové skupiny, která se hraje do sedmi bodů jednoho ze soupeřů, nebo do uplynutí čistého času pěti minut, projde do „Play off řežby“ nejlepší kvartet z Ostravy. Soky Puršla a Svobody budou domácí Filip Šmíd s Radkem Pumprlou a brněnští Radek Farský s Janem Kozinou; všechna klání bude možné opět sledovat v přímém přenosu na serveru tvcom.cz nebo na sociálních sítích Kooperativa NBL a Český basketbal.