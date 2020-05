Na hřišti Tuři slavit nemohou. Ale i tak je třetí místo skvělé, zní ze Svitav

Titul ani medaile se v letošní sezoně, předčasně ukončené z důvodu pandemie koronaviru, sice neudělují (určilo se pouze pořadí na prvních třech místech po základní části), ale těžko se divit Svitavským, že na svém webu hovoří o zisku bronzu.



„Slavit se bohužel nedá na hřišti, kde by si to všichni velmi přáli, ale i tak je to skvělý pocit,“ píše se na stránkách Dekstone Tuři Svitavy. „Mrzí nás, že jsme nemohli medaili získat sportovní cestou na palubovce, i přesto je však tato bronzová medaile naší první ligovou a povedla se v jubilejní desáté sezoně od postupu do NBL. Když k tomu připočteme bronzovou medaili z poháru, tak se můžeme bavit o nejúspěšnějším ročníku, který svitavský basketbal zažil,“ uvádí se zde dále.



Z kontextu vyplývá, že pardubická Beksa, po základní části čtvrtá a ve skupině A1 průběžně šestá, v pořadí nijak hodnocena nebyla. V lize by příští rok měly hrát stejné týmy, nikdo z ní nesestoupil.