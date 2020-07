Se Svitavami dokážeme velké věci, těší se posila Proleta

„Jsem velmi rád, že budu moci hrát za Svitavy a pod vedením Lukáše Pivody, který je jedním z nejlepších mladých trenérů v Evropě,“ uvedl teprve 22letý rodák z Dubrovniku Proleta pro webové stránky Dekstone Tuři Svitavy.

Proleta věří, že angažmá u třetího celku (nuceně ukončené) poslední sezony prospěje jeho hráčskému rozvoji.

„Doufám, že přinesu zážitek ze hry našim fanouškům, a slibuji, že na hřišti nechám sto procent. Pojďme na to, Svitavy, jsme připraveni na velké věci v nadcházející sezoně,“ burcoval 207 centimetrů vysoký basketbalista, jenž v minulosti prošel i mládežnickými týmy a záložním mužstvem dospělých v Realu Madrid ve čtvrté španělské lize. S týmem Realu do 18 let dokonce dobyl euroligový titul v této kategorii po boku slavného Luky Dončiče (dnes Dallas Mavericks v NBA).

Později Proleta hrál i třetí španělskou ligu za Óbila Club de Basket a před USK ještě za chorvatský Záhřeb a Zabok. Za Pražany letos nastoupil k 28 zápasům a na hřišti v průměru pobyl 21,5 minuty s bilancí 12,9 bodu, 3,4 doskoku a 1,3 asistence.

„Domagoj je prototypem moderního podkošového hráče. Jeho předností je velká variabilita na útočné polovině, kde dokáže výborně běžet do protiútoku, hrát zády ke koši a velmi obstojně střílet zpoza trojkového oblouku,“ vyzdvihl kouč Svitav Pivoda. „V obraně využívá zejména svou pohyblivost a dlouhé paže. Vidíme v něm hráče s velkým potenciálem se i nadále zlepšovat a jsme rádi, že se naše cesty podařilo spojit,“ dodal.