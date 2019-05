Emoce k play off patří, ale nejsme žádní zákeřňáci říká svitavský Marko

Basket

Další 3 fotografie v galerii Svitavský vůdce Roman Marko (vlevo) si kryje balon před Tomášem Pomikálkem z Děčína. | foto: F. Renza, Dekstone Tuři Svitavy

dnes 10:53

Play off je prakticky v jakémkoliv sportu hodně tvrdá záležitost. Jde o všechno a v úterý se o tom přesvědčil kapitán svitavských basketbalistů Roman Marko. V závěru utkání jej v podkošovém souboji trefil loktem do hlavy děčínský pivot Robert Landa a způsobil mu tržnou ránu nad okem. Naneštěstí pro Tury to bylo zrovna ve chvíli, kdy se ze všech sil snažili Děčín předstihnout a body ošetřovaného vůdce kabiny hodně chyběly. Válečníci nakonec ve Svitavách zvítězili 95:84 a vyrovnali stav série na 1:1.