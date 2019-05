Nebyli jsme to my, litoval Ježek. Děčín přišel o domácí neporazitelnost

„Do utkání jsme nastoupili bez adekvátního nasazení, takhle se play off hrát nedá. Pořád jsme se někde divili, byli jsme o krok pozdě, byl to náš vůbec nejhorší zápas v play off!“ vyčítal děčínský trenér Tomáš Grepl.

Válečníci drželi před 1 040 diváky krok do poločasu, pak přišel zlom. „První poločas jsme se až nezaslouženě drželi v utkání, na začátku druhé půle nám ale Svitavy odskočily a to udalo ráz dalšímu průběhu utkání. Když prohrajeme na doskoku 34:50 a dovolíme soupeři 16 útočných doskoků, tak to je smrtící. Jakmile tuhle činnost nezlepšíme, nemáme žádnou šanci,“ ví kouč.

Série pokračuje v sobotu v 18 hodin znovu v děčínském Armex Sportcentru.

„V pátek jsme to nebyli my. Vždy se pyšníme agresivitou, ale tentokrát jsme k tomu měli hodně daleko. Tak se play off hrát nedá. Nezbývá, než to překousnout, a v dalším zápase do toho dát úplně jinou energii,“ burcuje děčínský křídelník Šimon Ježek.