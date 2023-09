Ostravské basketbalistky čeká boj o Eurocup se slovenským Ružomberokem

Byť Ostravanky odehrají nadcházející sezonu v nové hale kampusu Ostravské univerzity na Černé louce, v Evropě se představí v hale Tatran, kde dosud působily. „Podmínkou Euro Cupu je, že musíme hrát v hale, kde je vyznačené pouze basketbalové hřiště,“ říká šéf SBŠ Ostrava Kamil Havrlant. „Jsme rádi, že nám kluci z NH Ostrava vyšli vstříc.“

Podle Havrlanta je příprava duelu Evropského poháru složitá i vzhledem k rozmístění reklam a dalších požadavků. „Je to pro nás historická chvíle, že takovou soutěž můžeme hrát, ale s Jardou se pořádně potíme,“ zmiňuje místopředsedu klubu Jaroslava Bartoně.

Ženská basketbalová liga začne pro Ostravanky 1. října, kdy od 17.00 hostí Slavii Praha. Proti Ružomberku to bude jejich první soutěžní utkání sezony.

„Pro oba celky je to stejné, ale nám by mohlo pomoci, že jsme měly hodně přípravných zápasů – sedm, i když dva byly neoficiální, protože jsme hrály proti klukům,“ připomíná Iveta Rašková.

Dodává, že nastoupily i proti čtyřem účastnicím Evropského poháru – Sosnowci, Banské Bystrici, KP Brno a Piešťanům.

„Porazily jsme KP Brno a překvapivě v prodloužení i Banskou Bystrici, která je velmi našlapaná,“ říká Rašková. „Naše výsledky v přípravě byly uspokojivé, povzbudily nás. Proti Ružomberku nemáme co ztratit, můžeme jen získat. Navíc, pokud bychom neuspěly, bez mezinárodní soutěže nezůstaneme, hrály bychom EWBL (Evropskou ženskou basketbalovou ligu – pozn. red.).“

Ostravankám v minulé sezoně odešla opora Adéla Smutná do Žabin Brno. Mohla hrát na křídle i pod košem. „Je to střelkyně, ale na její pozici jsme získali Terezu Halátkovou z USK Praha,“ uvádí Iveta Rašková. „Dále přišla pivotka Julie Vydrová na hostování ze Sparty. Je mladá, sbírá zkušenosti, ale do rotace nám pomůže stejně jako juniorka Lucie Válková.“

Posilami by měly být reprezentantka Portorika, pivotka India Pagan, a Američanka Hannah Ariel Little, která nastupuje pod košem i na křídle.

„Lidsky do týmu zapadly. Jak to bude herně, ještě uvidíme, ale věřím, že si vše sedne,“ podotýká Rašková. „Důležité je, že minulou sezonu hrály v Německu, takže už mají zkušenosti s evropským basketem.“

Trenérku těší, že oproti minulé sezoně bude moci střídat více hráček. „Holky, které v minulé sezoně hrály méně, se už častěji zapojí do rotace. S tím jsme měly vždy problém, mnohdy jsme dojely na to, že nám v závěru došly síly, protože jsme neměly dostatečně širokou a silnou lavičku.“

Proti Ružomberku ale nebudou Ostravanky kompletní. Chybějí jim zraněné rozehrávačky Natálie Rašková a Eliška Kubíčková. „Jsou to hráčky základní rotace, ale náš tým musí být natolik dobrý, aby se s tím vypořádal,“ tvrdí Iveta Rašková.