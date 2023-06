Basketbalistky najdou zázemí v nové hale Ostravské univerzity

Basketbalistky SBŠ Ostrava hrající nejvyšší domácí soutěž budou mít v hale letos otevřeného kampusu na Černé louce svoje zázemí. Přestěhují se tam z Tatranu, kde odehrály několik minulých sezon.

„Spolupráce s univerzitou by se měla odrazit i v tom, že některé naše hráčky budou studovat vysokou školu,“ řekl šéf SBŠ Ostrava Kamil Havrlant.

Zástupci klubu by tak na studia mohli do Ostravy přilákat další kvalitní hráčky. „To už funguje,“ řekl Pacut. „Mluvil jsem se čtyřmi holčinami, které chtějí u nás studovat. Každopádně náš společný plán je, že studentek, hráček SBŠ, bude přibývat a třeba za pět let budou tvořit polovinu kádru. Týmu by to mohlo pomoci, protože pak hned po jedné sezoně neodejdou jinam.“

Pacut si pochvaluje, že v akademickém družstvu mají také hráčky SBŠ a zástupci klubu nedělají problémy s jejich uvolňováním. Ostatně Ostravská univerzita letos vyhrála univerzitní ligu basketbalistek, přičemž Kateřina Káňová a Natálie Rašková se chystají na Letní světové univerzitní hry, které budou letos v čínském Chengdu.

Miroslava Pacuta těší, že v univerzitní hale bude působit prvoligový celek. „Jinak tam jsou především akademické soutěže, které jsou pro nás samozřejmě hlavní. A k tomu volejbalisté, basketbalisté a futsalisté hrají třetí nejvyšší soutěže.“

Ema Mihaljevičová (uprostřed) a Kristýna Menšíková z SBŠ Ostrava se pokoušejí vzít míč Adéle Buřtové ze Žabin Brno.

Představitelé univerzity a SBŠ Ostrava se domlouvali, že by výhledově zkusili poskládat i B tým pod hlavičkou Ostravské univerzity. „Zatím jsme se k tomu nedostali. Uvidíme, jak to dopadne, protože některé holky ze SBŠ hrají druhou nejvyšší soutěž za Havířov,“ dodal Pacut.

Smutná je pryč, tři hráčky přišly

V minulé sezoně SBŠ Ostrava skončila mezi českou elitou sedmá. „Mohli jsme být i lepší, ale v listopadu se zranila Mullings, což pro nás bylo smrtící...“ zmínil Kamil Havrlant Američanku Megan Mullings, která stihla jen osm utkání, načež musela na operaci kolena a do hry už nezasáhla.

Havrlanta potěšilo, že Ostravanky během sezony porazily třetí Chomutov, ale i další silné celky jako Slavii Praha a Hradec Králové. „Příští rok budeme lepší,“ doufá šéf klubu.

Opravdu, když z Ostravy odešla jedna z opor, křídelnice Adéla Smutná do Žabin Brno? „Po Smutné šlo více klubů, nemohli jsme ji udržet,“ prohlásil Havrlant. „Opět ale seženeme dvě tři cizinky a většina Češek by měla zůstat. K tomu se nahoru tlačí další mladé hráčky.“

Kamil Havrlant prozradil, že získali Michaelu Vackovou ze Žabin Brno, Terezu Halátkovou z USK Praha a Julii Vydrovou ze Sparty Praha. „Jde o logické spojení, které by mělo být oboustranně výhodné.“ Miroslav Pacut Ostravská univerzita