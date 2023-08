Eurocup? Troufáme si, chceme zdejší basket zas o něco posunout, zní z Ostravy

„Oddechli jsme si, že máme Ružomberok. Hlavně ekonomicky. A k tomu to jsou přijatelné soupeřky,“ řekl šéf ostravského klubu Kamil Havrlant.

Basketbalistky mohly narazit i na řeckou Eleftherii Moschatou nebo portugalský Sportiv AzorisHotels, který sídlí ve městě Ponta Delgada na azorském ostrově Sao Miguel. „To by nás jen letenky na Azory stály kolem sto sedmdesáti tisíc korun,“ upozornil Havrlant.

Pokud by hráčky SBŠ Ostrava postoupily, byly by čtvrtým českým týmem v jedné z dvanácti základních skupin Eurocupu. V nich už mají jisté místo Chomutov a brněnské celky Žabiny a KP.

„Do kvalifikace Eurocupu jsme se dostali díky tomu, že týmy, které v lize skončily před námi, účast odmítly,“ uvedl Kamil Havrlant. „My si troufáme. Chceme úroveň zdejšího basketbalu zase posunout o něco výše. Pokud bychom v kvalifikaci uspěli, byla by to pro nás hodně zajímavá konfrontace.“

Zástupci ostravského klubu už vědí, že ve skupině F by se případně utkali s tureckým Melikgazi Kayseri, řeckým Olympiakosem Pireus a poraženým z duelu o Euroligu – lotyšským TTT Riga a rumunským ACS Sepsi.

„Jen těžké zápasy pomohou hráčkám, aby se zlepšovaly. A měli bychom mít v kádru silnější Američanky než v předešlé sezoně, i když nás to bude stát více peněz,“ podotkl Kamil Havrlant.

Klub bude potřebovat zvýšit rozpočet i v případě, že by se probil do Eurocupu. Kamil Havrlant odhaduje, že v takovém případě by je jeden zápas vyšel na dvě stě tisíc korun. A tým jich v základní skupině odehraje šest.

Ostravské basketbalistky dosud hrály především Středoevropskou ligu. „Do ní bychom šli i letos, pokud se nám nepodaří přejít přes Ružomberok,“ řekl Havrlant.