Skvělý start, pak blbosti a vyřvané hlasivky. Kapitánku mrzí ztráty

Březinová pomohla skolit Izrael 14 body, coby nejzkušenější hráčka sestavy v krizových momentech velela ke klidu.

Zatímco v předchozím duelu proti Belgii jste prohrávaly 0:9, teď jste vedly 11:0. Co se změnilo?

Belgie je přeci jen trošku těžší soupeř než Izrael. A taky jsme byly skvěle nahecované. Do zápasu jsme vstoupily výborně, ale pak jako bychom lehce usnuly na vavřínech. Myslely jsme si, že deset bodů nám stačí, na hřišti jsme začaly dělat hrozné blbosti. Ony trošku přitlačily, pak rozhodčí něco nepískli a už to bylo na můj vkus zbytečné drama.

Co jste říkala na bouřlivou atmosféru?

Byla trošku na nic, protože jsme se neslyšely a musely hodně křičet. Teď mám vyřvané hlasivky, snad budu moct v pondělí mluvit.

Po 20 a 21 ztrátách jste jich ve třetím utkání na šampionátu zaznamenaly 15. Těší vás aspoň mírné zlepšení?

Číslo je pořád dost vysoké. Bohužel. I já mám nějaké ztráty, ale obecně se jich musíme vyvarovat. Otevírají se nám přihrávky na první dobrou, mladší holky si myslí, že když je první volná, tak jí to rychle musí dát. Musí se ještě naučit hru trošku číst. V tomhle ohledu se potřebujeme zlepšit, jestli chceme jít dál.

Sledovaly jste dřívější nedělní zápas Belgie, která vítězstvím nad Itálií rozhodla, že vám k postupu do předkola stačí s Izraelem i prohra o jedenáct bodů?

Holky se v šatně docela koukaly, já jsem říkala, ať to vypnou, že mě to absolutně nezajímá, protože musíme jít za vítězstvím. Samozřejmě se očkem podíváte, ale my jsme musely vyhrát a tečka.

Češkám se na EuroBasketu podařilo postoupit ze skupiny po třech nezdarech poprvé od roku 2015. Jste spokojené?

Je to skvělý pocit, hlavně nám chybí jen jediná výhra do čtvrtfinále, což je pro mě megacíl. Pokusím se holky vyhecovat, protože teď už to je o bojovnosti. Uvidíme, koho dostaneme, jestli nějaký hodně zkušený tým, tak to pro nás bude asi nedosažitelný cíl, ale proti někomu méně basketbalovému bychom mohly vítězství ubojovat.

Pokud nezaskočí Španělky, nejspíš na vás vyjde Řecko.

Jsou podobný tým jako my. K úspěchu budeme potřebovat trojky, proti Izraeli se nám moc nedařily. A když ubráníme Fasulaovou a Spanuovou, tak to bude pohodička a můžeme jet na čtvrtfinále do Slovinska. Ale jsem realista, mají zkušený tým a bojovné hráčky, tady na mistrovství se trošku trápily s Černou Horou (69:74), ale Lotyšky porazily (73:65).