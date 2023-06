Znovuzrození, svěží vánek, žerty o simulaci. Voráčková po zranění úřadovala

„Kotník jsem měla zatejpovaný, držel, zápas jsem odběhala, takže všechno v pořádku,“ usmívala se Voráčková, jež se teprve po rozcvičce před utkáním definitivně rozhodla, že do ostrého boje zasáhne.

Poprvé na ni trenérka Romana Ptáčková ukázala po šesti minutách a deseti vteřinách první čtvrtiny, 23letá křídelnice se uvedla působivě, když do pauzy proměnila všechny čtyři pokusy a zařídila vedení 19:9.

„Znovuzrození,“ ocenila kolegyni rozehrávačka Eliška Hamzová.

„Jsem ráda, že mi hned první střela padla, byla jsem nastavená, že mám natrénováno a nastříleno, že i když jsem týden nehrála, tak by to nemělo nic změnit,“ přiblížila Voráčková.

Ukázala se i ve třetí čtvrtině, kdy obtížnou trojkou rychle zkalila radost Izraelkám, že se poprvé v utkání dostaly do vedení 42:41. V závěrečné části se nenechala rozhodit bouřícím publikem při trestných hodech.

České basketbalistky slaví postup ze druhého místa skupiny B na mistrovství Evropy v Tel Avivu.

„Cítila jsem se dobře, těšila jsem se, že si konečně zahraju a nebudu muset sedět na lavičce. Byl to důležitý zápas, myslím, že takové si každý hráč užívá. Na Evropě nejsem poprvé, mám už nějaké zkušenosti, takže jsem ráda, že jsem je mohla využít.“

A za své nebojácné představení, při němž na palubovce nakonec strávila 17 a půl minuty, si vysloužila respekt od spoluhráček.

„Ona simulovala, šetřila se na Izrael,“ smála se kapitánka Renáta Březinová. „Ne, dělám si srandu. Jsem s ní na pokoji, takže vím, že ji kotník dost bolí. Její body nám moc pomohly, nikdo se nemohl trefit, hrály jsme těžký zápas a ona přinesla svěží vánek.“

Češky po výhře nad Izraelem vyhlížejí předkolo o čtvrtfinále s Řekyněmi, s nimiž se střetnou v pondělí od 17:00 SELČ. Ze skupiny EuroBasketu postoupily poprvé od roku 2015, nyní navíc ze druhé pozice, když k vítězství nad domácími přidaly i úspěch proti Itálii a nestačily jen na Belgii.

„Máme určitě velkou radost, že jsme to konečně zvládly, což ne všichni čekali,“ připomíná Voráčková, že Češky poskládaly mladý tým s věkovým průměrem 24 let. „Ale určitě to není náš největší cíl, jsme druhé ve skupině a můžeme postoupit do čtvrtfinále ve Slovinsku.“