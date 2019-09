Kapitán pardubických basketbalistů: Každý začíná s čistým štítem

„Minulá sezona se hrubě nepovedla a já sám v sobě to mám tak napůl. Pořád to řeším, ale taky se snažím začít od nuly. Tým se omladil, takže uvidíme, jak si to sedne a jak do letošního ročníku vstoupíme. Bude důležité chytit začátek,“ řekl.

Znovu pak přikrčil obočí, když přišlo na hodnocení dosavadních přípravných utkání. Beksa odehrála zatím čtyři, vyhrála jedno a hned dvakrát během tří porážek inkasovala přes „kilo“.

„Je to trochu rozpačité, protože ty zápasy se nám moc nepovedly. Měly jsme tam hodně slabých minut a vše vygradovalo v posledním utkání s Interem Bratislava (67:107) v Heřmanově Městci. Doufám, že na to rychle zapomeneme, máme čas potrénovat, podívat se na video a snažit se vše napravit v dalších duelech,“ přál si Nečas.

Říká se, že výsledky v přípravě, byť nevypadají vábně, nejsou to nejdůležitější. A byl by nesmysl se začít hroutit hned od začátku, je potřeba si najít i pozitivní věci.

„Dobré je, že si zahráli všichni hráči a mohou tak být víceméně spokojení s tím, že dostali nějakou minutáž,“ uvažoval Nečas.

Další věc je, že Pardubice před startem sezony potřebují v první řadě správně složit kádr, protože loni je trápil hlavně nedostatek týmové chemie.

Nečas: Nový trenér nás oživil

„Tu teď právě hledáme,“ potvrdil Nečas. Pomoci by k tomu mělo angažování nového kouče Kennetha Scalabroniho, ten přebral lavičku po dalším Američanovi Levellu Sandersovi. „Tým to oživilo. Každý začíná s čistým štítem a je na něm, jak se uvede a bude pracovat, aby s ním kouč byl spokojený a stavěl ho. Asi budu mluvit za všechny, když řeknu, že už si tady byl každý svou pozicí jistý, a teď najednou o ni musí zase bojovat, aby si ji zasloužil. V trénincích je od začátku vidět, že kluci jsou hladoví a chtějí se uvést v nejlepším světle,“ pochvaloval si Nečas.

V žádném případě se podle něj nesmí opakovat scénáře z uplynulé sezony, kdy Východočechy zlobily drobné výpadky v jednotlivých fázích zápasu. „Kouč od začátku říká, že jak budeme trénovat, tak budeme hrát. Takže se všichni soustředíme na to, abychom nic nevypouštěli a nedělali chyby. Výpadky v tréninku mohou být každému jedno, ale pak se to přenáší do utkání, takže se musíme neustále koncentrovat,“ přemítal Nečas.

Se svými spoluhráči se vždy ráno schází v hale na Dukle, kde má Beksa svou základnu. „Půlka týmu je vždy na hale s míčem a druhá v posilovně. Odpoledne je pak herní a tam už se více méně řeší basketbal jako takový. Kondiční byly hlavně první tři týdny, teď už se co nejvíce zaměřujeme na to, abychom se zlepšovali v souhře,“ přiblížil Nečas současný program svého týmu.

Co se týká nových tváří, v pardubickém kádru zatím k žádným velkým rošádám nedošlo. Připojili se pouze pivot Prokop Slanila a rozehrávač Tomáš Vyoral z Nymburka.

„Prokop je Brňák, moje krev, takže ten do šatny zapadl suprově. Obrovská posila pod koš, dokáže hrát jak zády, tak čelem k němu a umí vystřelit trojku,“ okomentoval Nečas prvního jmenovaného. Druhého zná samozřejmě taky, nicméně Vyoral je s českou reprezentací v Číně na právě probíhajícím světovém šampionátu a k týmu se teprve připojí.

„Bude hladový po basketu, protože poslední roky se mu nedostalo moc velkého vytížení, takže se do Pardubic těší. I my se těšíme, až dorazí z Číny a zapojí se do kádru,“ řekl Nečas. A bude nějaké zápisné, když si hráč Beksy ještě před příchodem do kabiny „odskočil“ na mistrovství?

„Dostali se tam do čtvrtfinále, takže si jej podle toho samozřejmě zkásneme,“ usmál se Nečas.