Basketbalisté Pardubic se rozhodli vydat českou cestou

Kouč Scalabroni: Důležitý je správný mix Už kdysi v pražském USK proslul jako trenér, který umí výborně pracovat s nadějnými mladými hráči. A přestože si neosobuje výraznější vliv na jejich kariéry, sluší se připomenout, že rukama Kennetha Scalabroniho prošli borci jako Tomáš Satoranský, Vojtěch Hruban, Ondřej Balvín nebo Martin Kříž, kteří před pár týdny zářili na světovém šampionátu v Číně. Někdejší člen americké námořní pěchoty, který se narodil v Bostonu, teď dostal příležitost formovat talenty v Pardubicích. Zatím se mu zamlouvá to, na co narazil. „Jsou tu dobří mladí hráči. V přípravě dřeli, chtěli být na palubovce prospěšní a snažili se porozumět tomu, co po nich chci,“ nastínil Scalabroni. Zároveň však zdůraznil: „Máme ale i solidní veterány, kteří je mohou vést. Mám rád, když si kabinu řídí hráči, a ne trenér. Tam, kde to takhle funguje, je mužstvo mnohem efektivnější. Tady je Radek Nečas a Kamil Švrdlík, kluci, co už mají za sebou spoustu zápasů a jejich hlas má váhu. Důležitý je správný mix.“ Scalabroni chce hráčům pomoci zlepšit se po fyzické, technické i mentální stránce, ovšem jeho prvořadou ambicí je něco jiného. Vytvořit semknutý tým, který bude schopen bojovat o vítězství v každém zápase až do finálního klaksonu. „Ve chvíli, kdy se tohle podaří, můžeme plnit výsledkové cíle. Tím prvním je postup do skupiny A1 v nadstavbové části,“ řekl.