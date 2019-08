Posila-neposila. Heřman opět patří Pardubicím, ale odejde hostovat

„Podepsali jsme smlouvu na tři roky a vnímáme to jako důležitý krok do dalších let směrem k podkošovým hráčům,“ říká pardubický generální manažer Martin Marek.

Heřman je odchovancem přeloučského basketbalu a oblékal pardubický dres již v mládežnických letech. V sezoně 2010/11 dokonce naskočil do pěti utkání NBL, zahrál si celkem šestnáct minut a zařídil sedm bodů a tři doskoky.

Další však minimálně za Pardubice v příští sezoně nepřidá, Beksa totiž obratem poslala Heřmana na hostování do Brna, kde nadcházející ročník odehraje.

„S hráčem i agentem jsme si definovali jasné cíle naší spolupráce a po pečlivém zvážení jsme se rozhodli, že první rok smlouvy Petr stráví na hostování v klubu Basket Brno,“ říká Marek s tím, že Beksa samozřejmě Heřmana hodlá během sezony pečlivě monitorovat.

Co se týká zahraniční kariéry 208 centimetrů vysokého pivota, jeho kroky z Pardubic vedly v roce 2012 do španělské Canarias Basketball Academy, odkud posléze odešel na Loyola Marymount University v zámořské NCAA. Tam strávil pět let, přičemž v poslední sezoně činily jeho zápasové průměry 3,8 bodu a 1,7 doskoku.