Macháčův unikát přitahuje divné pohledy: Tuhle střelbu beru jako svoji vizitku

„Vyhovuje mi to, úspěšnost mám lepší než oběma rukama. Oproti minulé sezoně se cítím líp a komfortně, když házím jednou rukou,“ svěřuje se rodák z Hořovic.

Pokud ho faulují a on jde na trestný hod, míč si položí do své pravačky, zvedne ji k hlavě, v kolenech se zhoupne a balon z dlaně katapultuje ke koši. Levačka, kterou ostatní přikládají pod oranžový míč, mu mezitím bezvládně visí podél těla.

„Nikdo jiný v lize jednou rukou nestřílí. Někteří Američané se mu dokonce hloupě smáli, ale on úspěšnost na tréninku nemá vůbec špatnou, pohybuje se kolem šedesáti sedmdesáti procent,“ tvrdí děčínský trenér Tomáš Grepl.

V lize, kde už na hráče působí tlak, Macháč svoji úspěšnost z trestných hodů drží na necelých čtyřiceti procentech. „Podobně je na tom v týmu Igor Josipovič, který přitom nemá střelecký styl špatný,“ podotýká Grepl.

Dvoumetrový čahoun se musel pořádně nadechnout, než se ke střelbě jednou rukou v soutěžním zápase odhodlal. „Není to obvyklé. Bylo těžké se na začátku přenést přes divné pohledy soupeřových fanoušků, ale člověk se nad to musí povznést. Tuhle střelbu beru jako svoji vizitku,“ vzal to za své nové poznávací znamení.

Jednou rukou zdvihá balon jen při šestkách. Ze hry ne.

„Trestný hod, to je úplně jiná střela než z pohybu. A já při něm nejsem schopný se uvolnit, když házím dvěma rukama. S jednou ano. Možná to někomu připadá takové vratké, ale když se míč do ruky posadí dobře, není v tom problém,“ líčí obdivovatel bývalé extravagantní hvězdy NBA Dennise Rodmana.

Právě NBA, nejprestižnější basketbalové jeviště světa, teď prožívá podobný příběh. Jeremy Sochan ze San Antonio Spurs v prosinci ze dne na den střelbu trestných hodů změnil, úspěšnost se mu ze 46 procent zvedla na šedesát. Vysvětlil, že loket udrží v lepší pozici a míč pošle k obroučce vyšším obloukem. Ať takhle pálí, mu prostě nařídil legendární trenér Gregg Popovich.

Macháčovu kariéru zase provází kouč Grepl, sám bývalý excelentní kanonýr, dvojnásobný nejlepší střelec české ligy. Berounského odchovance přivedl jako mládežníka do USK, přivedl ho i v létě do Děčína.

„Když hrál u mě v USK v mladším dorostu U17, byl mnohem lepší střelec než teď. Jenže v devatenáctce měl skoro zakázané střílet na koš. Teď se vracíme k základům, aby střelbu zlepšil. Pravačku nemá vůbec špatnou, hapruje mu ta levá, nestřelecká,“ přibližuje Grepl.

Svému svěřenci poradil, aby v tréninku zkoušel posílat míč na koš jednou rukou. Získává tím zpátky jistotu. Že to přenesl i do ostrého zápasu, byl Macháčův nápad. „A spoluhráči ho v tom podpořili,“ prozrazuje trenér Válečníků. „Trénovat střelbu jednou rukou je normální střelecká technika. Tímhle stylem začíná trénink i náš rozehrávač A. J. Walton. Takhle se připravuje Stephen Curry, nejlepší střelec historie z trojkové vzdálenosti na světě. Začne pod košem jednou rukou, jde dál a dál, pak pálí i přes celé hřiště. Když měl blbé střelecké období Dirk Nowitzki, šestý nejlepší kanonýr NBA, vracel se takhle do formy. Není to světoborná novinka.“

I v zápasech NBA se už před Sochanem objevilo několik jednoručních exekutorů šestek. Včetně hvězd z největších.

Děčínský Macháč, student České zemědělské univerzity, se snaží o svoje celkové střelecké vzkříšení. Byť mu loni patřilo ve statistikách dvojkové střelby třetí místo v lize, bral to tak, že jako pivot se trefuje zblízka čili ze snadnější pozice. Ovšem ze střední a delší vzdálenosti ne. Loni nevyslal ani jeden pokus zpoza trojkového oblouku, letos zatím jen jeden. Neúspěšný.

„Jakmile jsem přešel do juniorů, už jsem nebyl hlavní střelec. Jako pivot jsem byl na černou práci, doskakovat míče, stavět clony, dělat pozici ostatním. Střelbu jsem trošku zanedbával, což se na mě podepsalo, ztratil jsem cit,“ vrací se do minulosti jmenovec profesionálního tenisty Tomáše Macháče, s nímž v Berouně chodil na stejnou základní školu. Nejsou bratři, jak si kdekdo myslí.

Sebevědomí mu prý dodává, že mu trenér Grepl důvěřuje a střelbu po něm vyžaduje. „Pomáhá mi. Když nejste zvyklý a musíte to zvednout, člověk chvíli váhá. Ze začátku jsem spíš přihrál a šel postavit clonu. Ale teď? Proti Brnu jsem vystřelil z rohu šestky a dal jsem to. Bylo to něco, co jsem nezažil hrozně dlouho. Fakt radost,“ svítí oči mistrovi republiky v kategorii U19.

Rád byl zase byl střeleckým velmistrem. „Není nemožné, abych se opět stal střelcem, jen to chce nějaký čas,“ nespěchá Macháč. „Snažím se pálit hodně zpod koše, pilovat techniku, pak to přenesu i na šestky.“ Grepl mu věří: „Doufám, že brzy bude i šestky sázet obouruč.“

Unikát sice zmizí, zato jistota vzroste.