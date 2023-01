Basketbalový reprezentant Kyzlink našel angažmá. Posílí francouzské Limoges

„Chtěli jsme najít hráče, který by doplnil náš tým v této sezoně. Trvalo to dlouho a bylo to komplikované, ale nakonec se to vyplatilo, protože se nám podařilo podepsat Tomáše. Je to dobrý a vysoký hráč s velkým basketbalovým IQ. Jeho všestrannost nám pomůže,“ řekl sportovní ředitel klubu Kevin Ansett.

Kyzlink se do Francie vrací po šesti letech, naposledy tam působil v druholigovém JL Bourg. Během kariéry také hrál ve španělském Cáceres, slovinském Helios Suns Domžale, italském Treviglu, Sieně, Benátkách, Virtusu Řím, Reggiu Emilia a také v USK Praha.

Francouzský klub informoval o Kyzlinkově příchodu na svém webu a sociálních sítích:

Limoges CSP @limogescsp Le Limoges CSP se renforce au poste 2 ✍️



Champion d'Italie en 2019 avec le Reyer Venise Mestre et joueur majeur pour la République tchèque lors de l’Eurobasket, Tomas Kyzlink rejoint l’équipe.



Pour en savoir plus sur cette nouvelle recrue https://t.co/FUiTXWYMlc https://t.co/B52jtY2j9U oblíbit odpovědět

Naposledy hájil dres Bambergu, kde měl průměr 9,3 bodu a 4,3 doskoku na zápas. Po příchodu krajana Jaromíra Bohačíka v klubu skončil. Během zářijového mistrovství Evropy si navíc přetrhl v osmifinále proti Řecku vaz v kotníku a dlouho rehabilitoval. Nyní si v Limoges zahraje vedle francouzské ligy i další fázi Ligy mistrů. Debutovat v novém týmu by měl 11. ledna proti Ludwigsburgu.

„Bylo pro nás důležité mít nového hráče do rotace, abychom si udrželi dost sil na závěrečnou část sezony. Chtěli jsme najít basketbalistu, který by nijak nezměnil týmovou chemii. Tomášovi je takřka třicet let, evropský basketbal dobře zná a může doplnit ostatní hráče,“ dodal trenér Massimo Cancellieri.