Láska přetavená do knihy. Velký americký příběh shrnuje dějiny basketbalu

Jeden velký příběh a tisíce malých „Petra si pamatuju už ze své kariéry v Nymburce, když jsem se vrátil do České republiky. Od té doby ho beru jako jednoho z největších fanatiků, kteří se tu vyskytují,“ popisoval vztah k autorovi na křtu knihy Jiří Zídek, který strávil v NBA tři sezony. „Potěšilo mě, že se ujmul takhle obšírného tématu,“ komentoval první českou komplexní publikaci o NBA a dalších sférách amerického profibasketbalu. Téměř 600 stránek je rozloženo do 42 kapitol. „Můj první bláznivý nápad byl pojmenovat to I love this game, což bylo v 90. letech motto NBA,“ popisoval Koten, editor sportovní redakce iDNES.cz, původní ideu, která se nakonec promítla „jen“ do názvu prologu. Po něm následují další kapitoly jako Málem to byl boxbal, Místo obran trhal zuby, Magic a Bird - osudový pár, Hledání nového Jordana, Afričtí obři a tak dále... „Kniha není jenom o sportu, je plná historie. Mluví o Americe, její společnosti,“ popisuje Radovan Beneš, odpovědný redaktor za nakladatelství. „Doufám, že dále popularizuje basketbal v Česku. Že fanoušky utvrdí v tom, že je to nejkrásnější hra plná příběhů,“ říká autor.