Loučící se Benda se v duelu se Slavií naposledy objeví v nymburském dresu

„Jsem rád, že klub přišel s možností se rozloučit a těším se na to. To, že budu moci na hřišti poděkovat fanouškům, pro mě znamená hodně. Chci lidem poděkovat za to, že mě i tým podporovali. Bude to pro mě pocta se před nimi loučit. Původně jsem chtěl jen přijít a lidem zamávat, ale i fanoušci mě společně s klubem přemluvili, abych si ještě jednou oblékl dres a vyběhl do hry,“ uvedl Benda v tiskové zprávě klubu.

Bendu čeká ve 23. sezoně 819. zápas v lize, což ho řadí na třetí místo historických tabulek za Davida Machače (854) a Radka Nečase (904). Nastřílel 8334 bodů a přidal 4802 doskoků, s kterými je druhý za Nečasem (5119). Rodák z Jihlavy začal hrát ligu v Brně, dres Nymburka oblékal od roku 2007.

„Za poslední čtyři měsíce jsem držel basketbalový míč v ruce jen jednou teď na exhibici v Poděbradech a nebylo to špatné. Co člověk dělal celý život, tak nezapomíná. Navíc díky beachvolejbalu mám fyzičku možná lepší, než jsem měl dříve. Každý den v písku člověka zocelí,“ uvedl Benda. „Doufám, že přijde co nejvíce fanoušků. A to nejen kvůli mě, ale že se přijdou podívat na naše nové mužstvo, ve kterém je obrovská síla.“

Nymburk v minulé sezoně skončil třetí a poprvé od roku 2003 nezískal titul. „Věřím, že se zase navrátíme do minulých časů. Já se k tomu budu snažit pomoci tím, že částečně vypomáhám s regionálními partnery a marketingem,“ uvedl Benda, který se s reprezentací představil na třech mistrovstvích Evropy. Za Nymburk odehrál také 278 mezinárodních zápasů a v Lize mistrů je s 86 starty rekordmanem.

Po prvním domácím utkání Nymburka v sezoně bude následovat čtvrthodinový videozáznam shrnující Bendovu kariéru a pak je v plánu autogramiáda celého týmu.

„S Peťou jsem toho zažil hodně a nebude to pro mě jednoduché. V kabině mi chybí už teď. I na hřišti. Nebudu říkat, že mi ukápne slza, ale bude to určitě emotivní,“ uvedl kapitán Martin Kříž. „Budeme se snažit z plných sil, aby ta rozlučka byla taková, jaká má být. Petr toho odvedl pro klub i město strašně moc a je s Nymburkem spjatý. Každý, kdo na basketbal někdy chodil a viděl ho hrát, tak by měl dorazit a naposledy se s ním na hřišti rozloučit,“ dodal Kříž.