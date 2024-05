RECENZE: Kdo přilepil Milanu Kunderovi tenhle falešný knír?

Je na něm muž, který má pod nosem místo kníru dýmku. Takže faleš, klam, iluze. A nejen na obálce, ale i v průvodních textech ke knize. Je jasné, že Zeithaml je výmysl, docela průhledná mystifikace, kterou si dopřál jistý Kunderův znalec, literární historik. Ale na autorovi tady tolik nesejde. Funguje ten text?

Hlavně žádná lyrika

Těch sedm vzájemně propletených povídek si bere z Kundery, co hrdlo ráčí: jak vybrané body z jeho života, tak vybrané motivy z jeho díla. A nejen motivy, taky postupy, vlastně celý ten Kunderův způsob vyprávění, konstruování textu – všecky ty do mrtě promyšlené tahy; hlavně žádná emoce, žádná lyrika!

Takže na jedné straně román jako puzzle, někdy hravá, někdy trochu těžkopádná skládačka, příběh plný kontrapunktů a paradoxů – a na straně druhé vypíchnuté velké kauzy, sporná místa a nevraživé polemiky, které se s Kunderou táhly od 50. let minulého století až po nové tisíciletí.

Jeho milostné eskapády, jeho údajné udavačství, jeho domovina a exil, jeho odmítavý vztah k novinářům, jeho manipulace s vlastními dějinami a zuřivé škrty ve vlastní bibliografii. Jeho důraz na totální nesourodost autorského života a autorského díla…

Falešný knír 50 % Karel Zeithaml Prostor, 2024, 224 stran

Zeithaml ale nenapsal karikaturu, parodii, v jeho případě nejde o prvoplánové parazitování na géniovi české literatury. Jde spíš o nehalasnou, ale docela intenzivně pobavenou poctu.

Jde o variaci, zkoušku, co Kundera unese. Co unesou jeho texty a všecky ty mýty a legendy, které se kolem něj vyrojily. Jde vlastně o aktivní, nadšenecký průzkum toho, co vlastně dělá Kunderu Kunderou: průzkum mnohoznačnosti, otevřenosti, provokativnosti – a samozřejmě taky globální popularity jeho práce.

Oproti autorovi je ale Zeithaml ve výsledku průhlednější, povrchnější, lehčí a lyričtější; místy má blíž k patafyzice než ke kunderovské verzi postmoderny. Tohle není metafyzická hra o lidskou existenci, o nějaký vyšší smysl, jakkoli pochybný a vratký. Tohle je využívání detailních znalostí autorského terénu pro soukromé veselí. Prostě mystifikace.

V tom Kunderovi něco je

Výsledek té mystifikační hry je pak dvojí. Jednak si čtenář počte, pobaví se, trochu zasměje, připomene si některé obecnosti i detaily z Kunderovy beletristické fikce i životní nonfikce – a pokochá se tím, co by bývalo mohlo být. Třeba kdyby Kundera nikdy nepsal, kdyby se vydal do Brna stopovat svůj ztracený rukopis nebo kdyby skončil v nebi.

A jednak, což je zřejmě hlavní plus téhle knihy, čtenář musí uznat, že na tom Milanu Kunderovi prostě něco je. Že i posmrtně a v dílech jiných autorů dokáže suverénně ožít a provokovat. Že má co říct, že zpochybňuje, polemizuje. Že dokáže aktivovat čtenářovo vlastní myšlení, vlastní kritický úsudek. Že má pod nosem pořád ještě knír – jakkoli falešný.