Věděl jsem, že na NBA nemám, ohlíží se Benda za kariérou. U basketbalu zůstal

Synové budou mít asi těžší cestu Letos v březnu oslavil 41. narozeniny, přesto byl v té době stále ještě profesionálním basketbalistou. Na hřišti Petr Benda v pohodě stačil i mnohem mladším spoluhráčům. A stačil by klidně i dál, kdyby si po skončení loňského ročníku neřekl, že 22 let vrcholového basketbalu bylo tak akorát. „Co jsem dělal, že mě moje tělo tak dlouho poslouchalo? Myslím, že jsem se o něj dobře staral. Vracel jsem mu všelijakými regeneracemi, péčí a životosprávou to, co jsem si od něj bral,“ prozrazuje recept na udržení skvělé kondice dlouholetý pivot klubu ERA Basketball Nymburk. A všechny svoje rady a zkušenosti se nyní snaží předat i svým dvěma synům, staršímu Matyášovi a mladšímu Tobiášovi. „Obecně jsme s manželkou vedli kluky odmalička ke sportu. Umí tudíž vzít do ruky volejbalový míč, stejně jako ten basketbalový. A jindy si zase společně jdeme zahrát třeba tenis,“ svěřuje se Benda. Každopádně obě dvě ratolesti si k jeho velké radosti vybraly za svůj hlavní sport právě basketbal. Jenže vzhledem k otcovým kvalitám a posbíraným úspěchům nebudou mít zrovna jednoduchou cestu na vrchol. Musejí se totiž připravit na to, že je mnozí budou v budoucnu s tátou srovnávat. „Je pravda, že to v tomhle směru můžou mít asi těžší, ale na druhou stranu by to pro ně zase mohl být zároveň určitý hnací motor. Tedy pokud uznají za vhodné, že budou dělat basket dál,“ zamýšlí se otec Benda. On sám došel k názoru, že by se mohl basketbalu věnovat profesionálně, v době, kdy z rodné Jihlavy odcházel na studium do Brna. „Byl to takový můj přelom. Nastoupil jsem tehdy na vysokou školu a dostal nabídku, že můžu hrát klidně i při studiu. Tam jsem si řekl: Hele, vypadá to, že to, co tě odmalička baví, tě může i živit. A ono se to skutečně povedlo,“ dodal Benda.