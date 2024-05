Nylander vystřílel Torontu proti Bostonu rozhodující sedmý zápas

Šesté partii mezi Bostonem a Torontem dlouho kralovali gólmani Jeremy Swayman a Joseph Woll. Bezbrankový stav protrhl až v 40. minutě hostující William Nylander. Těsně před druhým odchodem do kabin se ujala jeho nenápadná střela od pravého mantinelu, kterou těsně před brankářem nechtěně srazil do vlastní sítě bránící McAvoy.

Blízko vyrovnání byli Bruins v 47. minutě, zkušený Brad Marchand ale ležícího Wolla překonat nedokázal. V samém závěru řádné hrací doby Maple Leafs proti riskujícímu soupeři dvakrát ujeli do samostatného úniku. V 57. minutě Max Domi ještě neuspěl, o minutu později ale Nylander kličkou do bekhendu vykouzlil pojišťovací branku. Právě jeho druhá trefa byla nakonec tou rozdílovou poté, co v poslední vteřině dokázal vymazat nulu na kontě domácích Morgan Geekie.

Na zklamání Davida Pastrňáka (19:53, +/-: 0, 4 střely) a Pavla Zachy (19:26, +/-: 0) to však nic neměnilo. Boston bude o postup muset zabojovat ještě na třetí pokus v rozhodujícím sedmém duelu. Toronto si jej vynutilo navíc bez zdravotně indisponovaného kanonýra Austona Matthewse, který vynechal již druhý zápas play off. Výhru v dresu kanadského celku slavil i centr čtvrté formace David Kämpf (12:49, +1, 1 střela).

Výsledek