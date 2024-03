Zaťukám to na zuby. Máme formu jako prase! užívá si ústecký kapitán Pecka

„Dokázali jsme, že máme formu jako prase. Zaťukám to na zuby, nechci, aby se to pokazilo. Užíváme si, co je, a jdeme dál. Vyhráli jsme s Nymburkem, tady se taky nevyhrává snadno, skvělý pocit!“ zářil ústecký kapitán Ladislav Pecka.

EL Nordico obvykle bývá drama od první do poslední minuty, ale tentokrát vládla pevně Sluneta. Jen ve čtvrté čtvrtině se Děčín přiblížil na rozdíl šesti bodů, Ústí však zase rychle zařadilo vyšší obrátky a konkurenta definitivně odřízlo.

„Řekli jsme si v tu chvíli, že se musíme uklidnit, dát nějaký koš a zvládli jsme to. Rozhodla naše připravenost, mentální i taktická, vedli jsme od začátku zápasu, udělali jsme si náskok. Věděli jsme, že Děčín se nikdy nevzdá, ale zkušeně jsme si to pohlídali,“ byl pyšný na tým Pecka.

Děčín zažíval úplně jiné pocity. „Hlavně v první půli jsme byli všude o krok později a obrana byla naprosto katastrofální, 58 bodů mluví za všechno. Pokud nebudeme hrát obranu, nemůžeme porazit nikoho v takto kvalitním zápase,“ vyčítal kouč Válečníků Tomáš Grepl.

Křídelník Filip Kroutil souhlasil: „První poločas byl naprosto hrozný. Dostali jsme 58 bodů, Sluneta nás porážela jeden na jednoho a všichni si dokázali vytvořit vlastní pozice. U nich to v útoku vypadalo hodně jednoduše, naopak my jsme se trápili, takže základ k tomu byla naše obrana. Ve druhém poločase se nám líp dařilo nedostávat tolik jednoduchých košů z bedny, ale na obrat to nestačilo,“ uznal Kroutil.

Slunetu tradičně táhli Američané Nichols a Autrey (oba 22 bodů), Pecka přispěl patnácti body. Ani zpráva o konci trenéra Šotnara po sezoně, oznámená den před derby, hráče nevyvedla z rovnováhy.

„Je to práce jako každá jiná. Za mě se Honza vymakal neskutečným způsobem, nabídky se mu hrnou a on si to zaslouží. Bylo by ode mě nerozumné, kdybych mu to nepřál,“ nevyčítá nic trenérovi Pecka.

Ale o to větší teď Ústí bude mít motivaci dotáhnout sezonu k historické medaili. A vzhledem k tomu, že se v ligové tabulce pevně usadilo na 2. příčce a má skvělou formu, nic není nemožné. „Cesta je dlouhá, já jsem realista, stát se může cokoliv. Dneska jsme rádi, ale dneska je dneska a zítra jedeme dál,“ hecuje Pecka. Dnes Ústí nastoupí v Nymburce.