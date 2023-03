Pardubický kouč Repeša: Když Kolín dostane čuchnout, je problém

„Potřebujeme maximální koncentraci, a to spíš na nás, než na soupeře. Pokud na obou polovinách hřiště předvedeme stejné výkony jako proti Ústí a Opavě, tak máme velkou šanci vyhrát,“ věřil kouč Východočechů Dino Repeša.

Česká nejvyšší soutěž se vrací po dvoutýdenní pauze zapříčiněné reprezentační přestávkou. V jejím úvodu dostali pardubičtí hráči tři dny volna, pak ale tvrdě trénovali.

„S tím jsem byl velmi spokojený, hráči měli obrovskou energii. Bohužel jsme ale nebyli kompletní, chybělo nám několik klíčových hráčů. Doufám, že se brzy vrátí na hřiště,“ přál si Repeša.

V utkání proti Kolínu se to však určitě nebude týkat křídelníka Davida Pekárka a nejistý je také start Petra Šafarčíka, jenž byl jako jediný pardubický zástupce v sestavě národního týmu během čtvrtečního zápasu s Francií (59:72) i toho nedělního proti Černé Hoře (70:88).

„Nikdy nevíte, co přijde. Zranění hráči se mění, někdo se vrátí, jiný zase nemůže hrát. I tak doufám, že se budeme i nadále držet na pozici, kterou aktuálně máme,“ říkal Repeša. Jeho tým je na třetí příčce, má ovšem shodnou bilanci (15/9) jako čtvrté Ústí nad Labem.

Kolínu má Beksa co vracet. Právě Středočeši jí totiž nedávno vystavili stopku ve čtvrtfinále domácího poháru, v lize však ztratili posledních pět utkání v řadě a uzavírají pořadí nadstavbové skupiny A1.

„Bude hodně záležet na našem vstupu do zápasu. Když dáme Kolínu ‚čuchnout‘, dostane se do pohody, začne proměňovat střely a máme velký problém. Utkání musíme soupeři co nejvíce ztížit, ve skupině A1 je důležitá každá výhra, obzvlášť když hrajeme domácí utkání,“ nabádal kapitán Pardubic Kamil Švrdlík.