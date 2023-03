Brno nám nesmí ujet, varoval pardubický křídelník Štěrba

Vždyť jejich protivník je v tabulce Kooperativa NBL první před mistrovským Nymburkem a s Beksou v základní části ani jednou nezaváhal, venku ji porazil 75:65 a doma 80:65. Ambiciózní klub z jihu Moravy bude bezpochyby favoritem.

„Brno vyhrává většinu svých zápasů díky široké rotaci, dobrému doskoku a agresivitě po celý zápas. Důležité bude, abychom hráli s maximální intenzitou od první do čtyřicáté minuty, protože kdybychom předvedli takový první poločas jako proti Kolínu, nemáme šanci zvítězit,“ uvedl pardubický křídelník Jan Štěrba.

Zmíněný poločas Beksa ztratila poměrem 43:48 a v jednu chvíli měl Kolín náskok devíti bodů.

„Domácí tým nemůžeme nechat ujet do dvouciferného vedení,“ varoval Štěrba. „A potřebujeme kontrolovat doskok. Je jedno, kdo získá míč, hlavně aby ho doskočil někdo z našeho mužstva, protože jedině tak se můžeme rozeběhnout do protiútoku. Pokud Brnu necháme druhé šance ke skórování, budeme to mít velmi obtížné,“ tušil.

Vanja Miljkovič, asistent kouče Beksy, navíc upozornil na dvě čerstvé posily brněnské soupisky.

„Oproti našemu poslednímu vzájemnému utkání kádr doplnili o Randyho Culpeppera s Jamesem Kárníkem,“ připomněl Miljkovič.

Ten na brněnské palubovce očekává i taktické šachy.

„Náš soupeř má silné individuality, ale zároveň hraje jako tým a bývá výborně připraven od svého trenéra,“ ocenil Lubomíra Růžičku na protější straně. „Vyhlížíme těžké utkání, ovšem nedávno jsme po kvalitním výkonu uspěli v Opavě a velkou motivaci vyhrát budeme mít pochopitelně i teď,“ doplnil Miljkovič.

Jestliže Beksa získá duel v Brně pro sebe, upevní si stávající třetí pozici ve skupině.