Oškubávají nás mafiáni. Panathinaikos jde znovu proti všem

Do řecké ligy se nejočekávanější duely zatím jistojistě nevrátí. Olympiakos Pireus zůstává ve druhé lize, i když se ta nejvyšší o dvě místa rozšiřuje. A určitý podíl na tom má právě jeho odvěký rival Panathinaikos Atény.

Tým okolo hvězdných Vassilise Spanulise, Jorgose Printezise nebo Nikoly Milutinova bude nadále k vidění jen v Eurolize. Na domácí scéně ve druhé lize reprezentuje Olympiakos jeho béčko (včetně veletalentovaného teenagera Alekseje Pokuševského).

Místo slavného klubu se mezi řeckou smetánku podívá skromný celek Charilaos Trikupis Mesolongi, který dosud ani nemá heslo na anglické Wikipedii a ani nedisponuje rozpočtem na jediného (rozdílového) cizince. A dalším přizvaným je aténský Diagoras Dryopideon Aigaleo, který ještě před čtyřmi lety působil v páté lize, letos však překvapil v Řeckém poháru postupem do semifinále.

Šanci na návrat Olympiakos, loni řeckým svazem degradovaný pro bojkot derby s Panathinaikosem, měl. Proti divoké kartě se však nepřátelé z Atén skrze klubového prezidenta Manose Papadopulose postavili. A to způsobem, který u Řeků už vlastně nikoho nepřekvapí.

Dimitris Janakopulos, majitel Panathinaikosu Atény, se vzteká během zápasu s Fenerbahce Istanbul.

„Na podobný převrat nikdy nepřistoupíme. Jestli se opravdu uskuteční, s námi už nepočítejte,“ hřímal horkokrevný zastánce norem.

Nekonečné pře

Hlavní slovo však v „zeleném“ klubu má někdo jiný. Dimitris Janakopulos, majitel a velké zvíře ve farmaceutickém průmyslu. Ten se s Euroligou už poněkolikáté chytil pod krkem. Hrozí, že šestinásobný vítěz soutěže přejde ke konkurenci, tedy Lize mistrů, v níž letos zářil český šampion Nymburk.

Důvod? Finanční (ne)stabilita Euroligy.

Janakopulos nemůže už dlouhodobě přijít na jméno řediteli soutěže Jordimu Bertomeuovi.

Tahoun na odchodu V Aténách momentálně řeší kromě administrativních zádrhelů také jeden čistě basketbalový. Panathinaikos pravděpodobně brzy opustí Nick Calathes, jedenatřicetiletý stěžejní rozehrávač se zkušenostmi z NBA, jemuž údajně leží na stole tříletý kontrakt s Barcelonou.

Katalánské angažmá by pro Řeka (narozeného v Americe) bylo po Panathinaikosu (dvakrát), Kubani a Memphisu pátým v kariéře. Calathese si vybaví tuzemští fandové z loňského MS v Číně, kde životním výkonem a 27 body pomohl porazit Česko 84:77.

Řekům vadí finanční zajištění Euroligy. Ta má po dohodě s hráčskou asociací vyplácet hráčům po zbytek sezony 80 procent platu, ovšem kvůli chybějícím příjmům během pandemie nemůže podle Janakopulose svým slibům dostát a vyplatit víc jak 65 procent. Jenže to nehodlá přiznat.

„Jak je možné, že soutěž s dvacetiletou tradicí, v níž působí všechny evropské velkokluby, není schopna finančně soupeřit s novorozencem, který se ani neopírá o žádná velká jména?“ napsal Janakopulos rozezleně na svůj instagramový účet, čímž nepřímo odkázal na Ligu mistrů.

„Chcete mi říct, že neexistuje lepší scénář, než se nechat každý týden oje..t mafiány? Nechat se sebou zametat bez respektu ve všech aspektech i vyjádřeních? Nechávat se vydírat diktátorskými nařízeními, nebýt zaplacen včas a ani nevědět, jak to s platbami bude v budoucnu?“ zuřil.

Není divu, že Janakopulos naznačuje „přestup“ k mladší sokyni Euroligy. Hrozil jím ostatně už v minulosti. Tu kvůli sankcím, které soutěž na jeho klub (či na něj osobně) uvalila, tu kvůli nevyhovujícím bezpečnostním opatřením při derby, tu kvůli údajnému dvojímu metru sudích…

Památné je vystoupení z roku 2018, kdy Janakopulos častoval fanoušky Fenerbahce peprnými nadávkami na Instagramu, poté navíc tvrdil, že mu ředitel tureckého celku Aziz Yildrim po telefonu vyhrožoval. Vina se neprokázala a řecký mluvka své prohlášení stáhl, a tak neunikl mastné pokutě.

Pokud jste slyšeli o aktivistovi, jenž předloni vybraným evropským médiím rozeslal padesátistránkový dokument a osmatřicetiminutové DVD, kde poukazoval na chyby sudích, které dlouhodobě zvýhodňovaly Olympiakos nebo právě Fenerbahce, zřejmě už tušíte, kdo jím byl.

Rozhodne se ve středu?

Jakkoli jsou Janakopulosovy praktiky výstřední (a mnohdy neetické), jedno se upřít nedá: mediální pozornosti se mu díky jeho výrokům dostává vrchovatě. Proto překvapí, že činovník Bertomeu, jenž nedávno letošní ročník Euroligy definitivně ukončil, zůstává v klidu.

„V Panathinaikosu vědí, že mimo Euroligu nic lepšího nenajdou, spíše mnohem horšího,“ uvedl první muž soutěže v nedávném rozhovoru pro El País. „Tohle od nich neslyšíme poprvé, je třeba s nimi mít trpělivost,“ poznamenal poněkud blahosklonně.

„Dovolím si nesouhlasit. My jsme naopak těmi, kteří do soutěže nejvíc přinášejí, a to o parník,“ kontroval rozhodně Janakopulos.

Jordi Bertomeu

Je možné, že tentokrát už Řek nemluví do větru. Na středu plánuje mimořádnou tiskovou konferenci, na níž se bude ke klubové budoucnosti vyjadřovat.

Samotná Liga mistrů by v případě dohody jeho narážky jistě ráda přešla: její prestiž by při zapojení Panathinaikosu výrazně vzrostla. S jejím řeckým šéfem Patrickem Comninosem by Janakopulos našel společnou řeč asi snadno.

To by mohlo představovat začátek totálního překopání elitního evropského basketbalu, což by pro Bertomeua a jeho Euroligu znamenalo potíže, jaké doposud řešit nemusel. „Pokud odejde Panathinaikos, najde se jiný klub, který Euroligu hrát chce,“ nenechává se však Katalánec rozhodit.