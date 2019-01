Pardubičtí basketbalisté vyráží do Ostravy napravit trapas

Před dnešním mačem na palubovce ostravské Nové huti (od 17.30) tak trenér Východočechů Levell Sanders hlásil: „Bezprostředně po zápase v Nymburce jsme s hráči mluvili, všichni jsme se cítili trapně. Teď to musíme proměnit ve správnou agresivitu a ukázat charakter. V první řadě musíme být mnohem lepší v defenzivní činnosti, protože v Nymburce jsme byli příliš měkcí.“

Pardubičtí půjdou do utkání z mnohem lepšího tabulkového postavení - v Kooperativa NBL jim momentálně přísluší čtvrtá příčka. Naproti tomu Ostrava je až desátá, když letos dokázala vyhrát jen pětkrát. Pravda je, že má dva zápasy v záloze, ovšem z toho jeden se šampiony z Nymburka. Minule doma přemohla pražský USK 90:85.

„Je potřeba, aby Ostrava měla všechno co nejtěžší, aby nic nedostala jen tak! Opravdu nezáleží na tom, proti komu hrajeme, my zkrátka musíme bránit na vyšší úrovni,“ nabádal Sanders. „Ostrava vyhrála svůj poslední zápas, takže rozhodně budeme potřebovat mnohem kvalitnější defenzivní výkon. Rychlá přechodová fáze a agresivní obrana, to je to, co potřebujeme,“ avizoval kouč Beksy.

Jeho mužstvo by na severu Moravy mělo nastoupit v kompletním složení.