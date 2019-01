Pardubický basketbalista Benjamin dostal „padáka“. Kvůli životosprávě

Stanovisko generálního manažera Martina Marka, jenž má sám za sebou bohatou kariéru profesionálního basketbalisty, je v této věci nekompromisní.

„S okamžitou platností jsme rozvázali hráčský kontrakt s Dwaynem Benjaminem. Důvodem je hráčovo naprosto zásadní porušení interních pravidel klubu, která se týkají životosprávy,“ uvedl manažer Marek s dovětkem, že oddílové hodnoty jsou pro vedení Beksy důležitější než individuální kvality toho kterého hráče. „Na danou pozici budeme chtít co nejdříve přivést hráčskou náhradu,“ nastínil Marek.

Je otázka, zda se to pardubickému managementu podaří už do soboty, kdy Beksa od 17.30 nastoupí v Praze na Folimance proti tamějšímu USK - sázet na to určitě nelze. Ekipa vedená trenérem Levellem Sandersem nicméně bude nepochybně usilovat o nápravu výsledku v Děčíně, kde Východočeši po vyrovnaném průběhu zbytečně pokazili koncovku.

„Byl to jeden ze zápasů, kde čekáš, že ho budeš muset vybojovat. Oba týmy hrají tvrdě a úporně,“ poznamenal trenér Sanders na pozápasové tiskovce.

Hráči podle něho měli za úkol hlídat si doskok, ale v tom směru neodvedli dobrou práci.

„V závěru jsme domácím dovolili doskočit po trestných hodech, což se nesmí stávat. Samozřejmě není lehké to bránit, ale pokud chceme vyhrávat takové zápasy, nesmíme to dovolit. Musíme se zlepšit,“ řekl kouč.