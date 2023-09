Opava jde do první ze čtyř soutěží. Duely se Slováky mají náboj, těší se kouč

Opavští se v pátečním semifinále od 17.00 utkají se slovenským vicemistrem Komárnem. Poté slovenští šampioni z Levic přivítají Děčín. V sobotu se týmy střetnou o konečné umístění.

„Minulé dva ročníky jsme vyhráli, takže by bylo pěkné uspět i potřetí,“ řekl opavský trenér Petr Czudek. „Uvidíme, jak na tom budou naši soupeři a také my, protože pořád jde o přípravné období.“

Czudka těší, že vyrazili na Slovensko. „Jsem stará škola, hrál jsem československou ligu. Mám rád zápasy se Slováky, mají náboj.“

Opavané pojedou na Slovensko i příští týden – do Svitu na Baťův pohár. „Tam už musíme dát tým do kupy, protože po něm startuje liga,“ upozornil Czudek.

Tu Opavští začnou 23. září v 15.30 v hale NH Ostrava. Ligu mistrů rozjedou 18. října v Patrasu. Česko-slovenský pohár vyvrcholí v únoru či březnu za účasti nejlepších čtyř celků z každé země.

Ambice mají Opavští opět nejvyšší, byť si uvědomují, že obhajoba titulu je náročnější než ho získat po takové pauze.

„Cíle řekne Kuba Šiřina,“ obrátil se trenér Czudek na kapitána týmu. A hned mu poradil: „Řekni double.“ To by znamenalo triumf v lize i domácím poháru. „Jo, a ještě je tady Liga mistrů,“ dodal Šiřina. „Tu vyhrát nemusíme,“ namítl Czudek.

Jakub Šiřina (vlevo) z Opavy střílí na děčínský koš, atakuje ho Filip Kroutil.

Obhájci titulu jdou do sezony v téměř nezměněné sestavě. Pryč je americký pivot Dylan Carl a další podkošový hráč Jan Mička hostuje v NH Ostrava. Posilou je reprezentační pivot Šimon Puršl z Brna.

„Dvanáct hráčů není moc na to, že budeme hrát tak náročné soutěže, ale všichni kluci mají vůli a chuť obstát,“ prohlásil Petr Czudek. „Může se stát, že ještě někoho přivedeme, ale to bude záležet na zdravotním stavu mužstva.“

V záloze je křídelník Rostislav Dragoun, který vzhledem k přetrvávajícím zdravotním problémům přerušil hráčskou smlouvu a v klubu pomáhá kondičnímu trenérovi.

„Ale připravuje se, sezonu začne s béčkem. Netlačíme na něj. Pokud by se znovu zranil, bylo by to fatální. Máme ho však pořád v záloze,“ upozornil Czudek.