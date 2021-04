Čechům můžou překazit olympijský sen. Teď však Kanaďané přišli o tahouna

Na přelomu června a července se rozhodne o posledních čtyřech účastnících olympijského turnaje basketbalistů. Tokio vyhlíží i Češi.

Kanadský kvalifikační turnaj ZÁKLADNÍ SKUPINY (29. června - 1. července)

každý s každým ze své skupiny

postupují první dva z obou skupiny

Skupina A (Řecko, Čína, Kanada)

Skupina B (Česko, Uruguay, Turecko) SEMIFINÁLE (3. července) Vítěz skupiny A : Druhý skupiny B

Vítěz skupiny B : Druhý skupiny A FINÁLE (4. července)

Vítěz míří na olympiádu

Bude to ale oříšek...

Čeští basketbalisté v kanadské Victorii musí nejprve postoupit ze skupiny s Tureckem a Uruguayí, když se to podaří, čeká je pak ještě semifinále a finále.

Jenom vítěz finálového zápasu si zahraje na olympijském turnaji, kde se ve skupině střetne se Spojenými státy americkými, Francií a Íránem.



V semifinále nebo finále by se Češi mohli utkat i s Kanadou, která bude chtít na domácí půdě ukázat, že zkušenosti z NBA jsou tím nejcennějším basketbalovým artiklem. Během pondělního zápasu mezi Golden State a Denverem ale tyto kanadské vyhlídky dostaly trhlinu.

Murray mimo hru

V úterý se potvrdila diagnóza, které se většina basketbalových fanoušků, při sledování zpomalených záběrů nájezdu Jamala Murrayho na koš Golden State, obávala.

Přetržený přední křížový vaz v koleni je totiž v poslední době v NBA spíše než raritou, smutnou skutečností, se kterou se musí počítat. V každém případě, Kanaďanova sezona skončila.

Jamal Murray je odváděn z hřiště po zranění v utkání proti Golden State.

Plány Denveru na úspěch v play off dostaly těžkou ránu. Co ale kanadská reprezentace?

Zkušenosti hráče, který se v loňské NBA play off „bublině“ historicky předháněl s Donovanem Mitchellem v tom, kdo nasází více bodů, budou národnímu týmu určitě chybět.

O čtyřiadvacetiletém Kanaďanovi je známé, že umí zapnout, když je to potřeba. O tento motor Kanada přišla.

„Jamal je bojovník. Doufám, že se vrátí ještě lepší a silnější než předtím. Je to skvělý kluk,“ řekl pro cbc.ca k jeho zranění generální manažer kanadského národního týmu Rowan Barrett.

Široký kádr plný mladých hvězd

Murray byl jedním z prvních hráčů, kteří projevili zájem pomoci Kanadě kvalifikovat se na olympiádu. Následovala ho řada dalších zvučných jmen.

Mezi nimi i lídr Oklahomy City Thunder Shai Gilgeous-Alexander. Ani on ale v současné době nehraje. Už měsíc absentuje kvůli zranění paty. V době olympijské kvalifikace by už měl být ale zcela v pořádku.

Dvaadvacetiletý Gilgeous-Alexander ve své třetí sezoně v NBA sbírá průměrně 24 bodů na zápas, přičemž střílí s 50procentní úspěšností.



Ve své druhé sezoně v NBA udivuje svým zlepšením i syn generálního manažera kanadské reprezentace R. J. Barrett.

Dvacetiletý Kanaďan se zlepšil téměř ve všech statistických ukazatelích a po boku Juliuse Randla táhne New York do play off.

Tehdy osmnáctiletý R. J. Barrett slaví svou trefu proti Dominikánské republice během kvalifikace na Mistrovství světa v basketbalu v roce 2019.

Když přidáme kometu loňské sezony Dillona Brookse z Memphisu a Luguentze Dorta, defenzivního specialistu z Oklahomy, zjistíme, že Kanada opravdu nemá nouzi o mladé talenty.

Rozhodující blok Luguentze Dorta na Johna Walla:

NBA UK @NBAUK Luguentz Dort's BLOCK secured the win for OKC ⚡️ https://t.co/oo5wN8h2tk oblíbit odpovědět

Není to ale jen o mladých puškách.

Tým se může spolehnout na veterány jako Tristan Thompson, Kelly Olynyk a Cory Joseph. V novém působišti navíc ožil bývalý vysokoškolský fenomén Andrew Wiggins.

Sečteno podtrženo.

Kanada má kde brát.

Otázka zní, kdo zaujme Murrayho roli rozehrávače. Bude to veterán Joseph? Nabízí se i mezinárodní vody. Zenit Petrohrad táhne z rozehry Kevin Pangos, v nejvyšší francouzské lize zase hraje zkušený Philip Scrubb.

Památné dřevo

Kanaďané se naposledy objevili na olympiádě před dvaceti lety v Sydney. Letos vědí, že s tímto kádrem by se série neúspěchů mohla prolomit.

Kvalifikace ve Victorii se navíc odehraje na palubovce, která je nasáklá krásnými vzpomínkami.

Kanaďané totiž koupili od Golden State herní plochu, na které v roce 2019 Toronto rozhodlo v šestém zápase finále o svém vítězství v NBA.

„Chtěli jsme palubovku, která má za sebou nějaký příběh, která má význam pro naši zemi,“ řekl Nick Blasko, z jehož iniciativy se celý plán zrealizoval.

„Doufám, že dokážeme na stejné palubovce znovu dosáhnout velkého úspěchu a vytvořit tu další kousek historie pro kanadský basketbal,“ uvedl Nick Nurse, trenér Toronta a zároveň kanadské reprezentace.

Kanadský trenér Nick Nurse protestuje u sudího.

Podaří se Čechům, nebo někomu jinému, překazit kanadské plány?

Česká reprezentace se ve Victorii představí poprvé proti Turecku v noci z třicátého června na prvního července. Kanaďané se poprvé utkají už o den dříve s Řeckem.