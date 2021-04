Velká olympijská inventura. Kolik Čechů se kvalifikuje na hry do Tokia

„Počítáme s číslem okolo stovky sportovců. Snad to bude 100 plus a ne 100 minus,“ říká Martin Doktor, šéf české mise. V současnosti mají Češi pro Tokio vybojovaných 44 míst, ale v řadě sportů stále zbývají více než dva měsíce na navýšení počtu.

„Čtvrtého července skončí kvalifikace basketbalistů a pátého musíme do Tokia poslat konečnou jmennou přihlášku celé výpravy,“ povídá Doktor. „Doufám, že s ní budeme mít na poslední chvíli díky basketbalistům spoustu práce.“

Šestý tým z mistrovství světa je poslední nadějí, že Češi na rozdíl od Ria nezůstanou v Tokiu bez zastoupení v kolektivních sportech.

Na kvalifikačním turnaji v Kanadě musí přejít přes silné soky z Turecka, Kanady i Řecka, jen vítězi připadne olympijské místo. Čeští muži sice nebyli výsledkově přesvědčiví v kvalifikaci na Euro, ale v Kanadě má být tým mnohem silnější, snad i s Tomášem Satoranským. Play off zámořské NBA, která začala opožděně až v prosinci, by tou dobou mělo dospět do semifinále.

„Příprava bude složitá, hráči ze zahraničních soutěží se k nám budou připojovat postupně, na sehrání zbude minimum tréninků,“ je si vědom kouč Ronen Ginzburg.

KOLEKTIVNÍ NADĚJE. Tomáš Satoranský patřil k lídrům týmu při jeho senzačním tažení na mistrovství světa.

Nejvíc je zatím kanoistů

Ještě nikdy nebyl systém olympijských kvalifikací tak obtížně čitelný jako tentokrát. Loni v březnu je pandemie v podstatě zmrazila. Vše, co následovalo, se stalo jednou velkou improvizací. Vždyť i letos se Japonsko kvůli zimnímu nárůstu případů covidu zřeklo pořádání kvalifikací v dálkovém a synchonizovaném plavání, a bylo nutné narychlo hledat nové termíny.

Přesto se kvalifikační maraton nejspíš dočká zdárného konce.

Lukáši Krpálkovi, jedinému zlatému medailistovi z Ria, sice skončí seriál nominačních turnajů až 27. června, ale olympijskému žebříčku judistů v kategorii nad 100 kg nyní vévodí a nemusí se o své místo na hrách nikterak strachovat.

„Na kempu v Turecku jsem na jaře předváděl mé nejlepší judo za poslední dobu,“ libuje si před víkendovým evropským šampionátem v Lisabonu.

Aktuální mistr světa i Evropy ve vodním slalomu Jiří Prskavec měl jasno ještě mnohem dříve. Nejprve vybojoval v roce 2019 místo pro Česko, načež loni v létě suverénně ovládl domácí nominační sérii. Od zimního kempu na Réunionu ladí formu až k červenci 2021.

KANDIDÁTI MEDAILÍ. Zleva Lukáš Krpálek, Jiří Prskavec, Martin Fuksa, Josef Dostál.

Zato rychlostní kanoisty Martina Fuksu a Josefa Dostála po zdařilé světové kvalifikaci čeká ta domácí až příští týden v Račicích. „Musíme tu potvrdit, že jsme momentálně nejlepší i doma,“ říká Fuksa.

Celkově kanoisté na divoké a rovné vodě vybojovali osm olympijských míst. Sedm jich zatím mají střelci, šest plavci, pět cyklisté, atleti a reprezentanti v jezdectví, tři veslaři. Po jednom získaly jachting, moderní pětiboj, stolní tenis, gymnastika a sportovní lezení.

Nejpočetněji zastoupeni by měli být v Tokiu tradičně atleti. Jejich kvalifikační systém je komplikovanější než dřív, prolínají se v něm limity a žebříček, navíc v některých disciplínách český svaz světové limity interně zpřísnil. Čas na plnění je do 29. června. Světový limit už mají koulař Staněk, oštěpaři Vadlejch a Ogrodníková, překážkářka Hejnová a chodkyně Ďurdiaková.

ZLATÝ. Koulař Tomáš Staněk se raduje v polské Toruni z titulu halového evropského šampiona.

Poprvé v historii Česka se na hrách představí tým v parkurovém skákání, chystá se na ně i Anna Kellnerová. „Koně bude světová federace dopravovat hromadně z Bruselu do Japonska, kde stráví po příletu týden v karanténě,“ říká Doktor.

Debut si odbude také lezec Adam Ondra, na premiérovou olympijskou soutěž ve sportovním lezení se probil z dodatečné kvalifikace.

V tenisu se stane rozhodujícím redukovaný žebříček (max. 4 hráči na zemi) po skončení Roland Garros. Podle něj postoupí na hry 56 mužů a 56 žen. Z Česka by to nyní byly 9. Karolina Plíšková, 10. Kvitová, 20. Vondroušová a 22. Muchová.

TŠŠÍ SE. Petra Kvitová se opakovaně vyjádřila, že návrat na olympijskou scénu je pro ni velkou motivací.

Vondroušové se však v červnu odečtou body za finále Roland Garros 2019. A u Karolíny Plíškové je otázka, zda stále trvá její chuť tentokrát se olympiády zúčastnit. Na čekačce jsou tudíž 38. Krejčíková a 56. Bouzková. Prvně jmenovaná se má navíc se Siniakovou v Tokiu představit ve čtyřhře.

Nejlepší muž Veselý je na 73. místě žebříčku pod čarou. Hrozí tak, že poprvé od návratu tenisu na olympijskou scénu v roce 1988 proběhne turnaj bez českých mužů.

V plážovém volejbalu se olympijské žebříčky uzavřou 13. června a podle těch aktuálních by s účastí neměli mít potíže 12. Perušič–Schweiner a 13. Hermannová–Sluková.

Boj o vytouženou stovku

Vzpírání s vysokou pravděpodobností vyšle do Tokia jen Jiřího Orsága. Mimo hru jsou boxeři, malé naděje ještě živí zápasníci.

Neúspěšný byl zatím v kvalifikačních kláních fleretistů šermíř Alexander Choupenitch, i když už má i skalpy světové jedničky nebo olympijského vítěze. Příští týden nastoupí v Madridu do svého turnaje poslední šance. Zástupci 20 dosud nekvalifikovaných evropských zemí se utkají o jediné zbylé místo. „Chybovat je nemožné, ale výhra je reálná,“ věří si.

Podle světových žebříčků by po jejich uzavírce mohli na hry proniknout i golfisté Lieser a Spilková, bikeři Cink a Čábelická, nebo další dva stolní tenisté. Za postupovými místy jsou teď naopak badmintonisté a skateboardisté.

PODRUHÉ NA HRÁCH? Golfistka Klára Spilková během olympijského turnaje v Riu.

„Do tokijské databáze jsme zadali 1004 jména potenciálních českých účastníků olympiády, včetně členů realizačních týmů, aby nás nakonec nic nezaskočilo,“ říká Doktor.

Pokud by se Češi vytoužené stovky sportovců nedočkali, byla by jejich výprava na letošní letní hry nejmenší od federálního týmu v Melbourne 1956, kam odletělo 63 olympioniků.

Cesta do Tokia, přehledně sport po sportu

Bez českého zastoupení v Tokiu budou: baseball, box, fotbal, házená, moderní gymnastika, pozemní hokej, ragby, softball, skoky do vody, skoky na trampolíně, surfing, taekwondo, vodní pólo, volejbal (šestkový).



V dalších sportech je situace následující.

ATLETIKA

Olympijské limity bylo možné plnit od roku 2019 do 5. dubna 2020, další okno pak bylo otevřeno loni v prosinci a skončí 29. června. K nominaci je potřeba splnit limit světové federace nebo se vejít do účastnické kvóty v žebříčku Road to Tokyo. Navíc musí v tomto roce splnit i výkonnostní požadavek českého svazu.

Světové i české limity už mají letos splněné koulař Tomáš Staněk a chodkyně Tereza Ďurdiaková. Limit světové federace překonali také překážkářka Zuzana Hejnová a oštěpaři Jakub Vadlejch a Nikola Ogrodníková, musí je ještě potvrdit letošním limitem ČAS.

MAJÍ SVĚTOVÝ LIMIT. Oštěpaři Jakub Vadlejch a Nikola Ogrodníková.

Podle olympijského žebříčku by se v tuto chvíli vešli mezi vyvolené muže a ženy pro olympiádu dalších 20 českých atletů a dvě štafety (4x400 muži a 4x400 mix), mezi nimi například i Barbora Špotáková (12.), Lada Vondrová (34.) nebo Pavel Maslák (44.), pořadí však ještě dozná velkých změn.

BADMINTON

Rozhodne redukovaný světový žebříček k 15. červnu. Čeští badmintonisté jsou zatím mimo postupová místa, nejvýše je k nim na 99. místě absolutního žebříčku Kateřina Tomalová, v tuto chvíli 27 míst od poslední evropské postupující.

BASKETBAL

Klasický: Muži budou hrát 22. června až 4. července kvalifikační turnaj v kanadské Viktorii, kde se ve skupině utkají s Uruguayí a Tureckem. První dva celky tu postoupí do play off s nejlepšími dvěma týmy z druhé skupiny (Řecko, Kanada, Čína). Do Tokia se probojuje pouze vítěz tohoto turnaje. České ženy se na hry neprobojovaly.

SLAVNÁ PARTA ROKU 2019. Čeští basketbalisté před utkáním mistrovství světa proti Polsku.

3x3: Muži ještě mají šanci na 16členné dodatečné světové kvalifikaci v 26.-30. května v Grazu vybojovat jedno ze 3 postupových míst, ženy jsou mimo hru.

CYKLISTIKA

Silniční: Čeští muži mají na základě žebříčku zemí ke konci roku 2019 zajištěná tři místa pro silniční závod, o jejich obsazení rozhodne reprezentační kouč, kandidáty jsou Zdeněk Štybar, Josef Černý, Jan Hirt, Petr Vakoč, Roman Kreuziger či Adam Ťoupalík. Jedno místo v časovce mužů by mělo připadnout letošnímu mistru republiky. Jedno místo pro silniční závod žen vybojovala zásluhou umístění do 100. místa v žebříčku UCI Nikola Nosková.

KDO BUDE V OLYMPIJSKÉM TÝMU? Velkými kandidáty jsou Zdeněk Štybar a Josef Černý.

Dráhová: Start v keirinu a sprintu vybojoval Tomáš Bábek. Ostatní dráhaři neuspěli.

Horská kola: Rozhodne květnový olympijský žebříček zemí. Českým mužům a ženám momentálně zaručuje jen po jednom místě, na hrách by reprezentovali Ondřej Cink a Jitka Čábelická. Muži ještě mají teoretickou možnost posunout se v žebříčku zemí z 8. na 7. místo, které by zajistilo dva bikery.

BMX: Klíčový bude červnový olympijský žebříček.

GOLF

Z olympijského žebříčku (max. 4 na zemi) k 28. červnu postoupí 60 mužů a 60 žen. V současnosti by se do této kvóty vešli i 51. Ondřej Liesner a 55. Klára Spilková.

JACHTING



Jediné české místo vybojoval Karel Lavický ve třídě Windsurfer.

JEZDECTVÍ

Postup do závodu tříčlenných týmů (20 zemí) i do klání jednotlivců v parkuru získalo i české družstvo kolem Aleše Opatrného, o jehož složení pro hry se ještě bude rozhodovat. Dvě místa pro Česko do závodu ve všestrannosti vybojovali Miloslav Příhoda a Miroslav Trunda.

MÍŘÍ NA HRY. Anna Kellnerová se může představit v parkuru.

JUDO

Rozhodne olympijský žebříček k 28. červnu 2021. Aktuálně je v něm na 1. místě Lukáš Krpálek v kategorii nad 100 kilogramů. Ve váze do 90 kilogramů drží postupové 25. místo David Klammert.

KANOISTIKA

Vodní slalom: Na MS 2019 vybojovali Češi místa ve všech kategoriích. Česká nominační série v létě 2020 pak rozhodla o jejich jmenovitém obsazení: Jiří Prskavec (K1 muži), Kateřina Minařík Kudějová (K1 ženy), Lukáš Rohan (C1 muži) a Tereza Fišerová (C1 ženy).

Rychlostní: Ze světového šampionátu v roce 2019 vybojovali postupová místa Martin Fuksa na C1 1000 m a také se svým bratrem Petrem Fuksou na C2 1000 m, dále Josef Dostál na K1 1000 m a s Radkem Šloufem na K2 1000 m, o jmenovitém obsazení těchto tratí v Tokiu definitivně rozhodnou příští týden české nominační závody v Račicích. Reprezentanti v dalších kategoriích ještě budou mít šanci 12.-13. května na kontinentální kvalifikaci v Szegedu.

SPOLUFAVORITKA. Tereza Fišerová má mediaile z mistrovství světa i Evropy.

KARATE

Zatím nikdo, poslední příležitost bude 11.-13. června na olympijské kvalifikaci v Paříži.

LUKOSTŘELBA

Dosud žádné místo, ale ještě mají šanci 31. května až 6. června při evropském mistrovství v Antalyi, kde budou k dispozici 4 místa pro muže i ženy.

MODERNÍ PĚTIBOJ

Jedno místo pro Česko získal na mistrovství Evropy 2019 Martin Vlach, další pětibojaři se ještě mohou na hry probojovat z červnového MS v Káhiře nebo ze světového žebříčku ke 14. červnu.

PLAVÁNÍ

Limity už splnili Jan Micka (800 a 1500 m volný způsob), Barbora Seemanová (100 a 200 m volný způsob), Kristýna Horská (200 m prsa), Simona Kubová (100 m znak), navíc se Anika Apostalonová a Anna Kolářová podílely na postupu štafety na 4x100 m volný způsob z mistrovství světa 2019. Limity je možné plnit do 27. června.

NÁVRAT NA HRY. Těšit se mohou Jan Micka i Simona Kubová.

Olympijské kvalifikace za účasti českých reprezentantů ještě čekají akvabely (1.-4. května v Tokiu) a dálkové plavce (19.-20. června v Portugalsku).

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

Pro turnaj s 24 dvojicemi mužů i žen budou rozhodující olympijské žebříčky k 13. červnu. Momentálně jsou na postupových pozicích 12. Ondřej Perušič - David Schweiner a 13. Barbora Hermannová - Markéta Nausch Sluková.

SKATEBOARDING

Češi jsou zatím v olympijských žebříčcích pod čarou v disciplínách street i park. K postupující dvacítce, kterou definitivně určí žebříček k 30. červnu, má zatím nejblíže Maxim Habanec na 42. místě ve streetu.

SPORTOVNÍ LEZENÍ

Adamu Ondrovi se do olympijské kombinace nepovedl postup z mistrovství světa 2019, ale pak suverénně získal letenku z dodatečné kvalifikace.

VELKÁ PREMIÉRA. Adam Ondra i jeho sport zažijí olympijský debut.

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA

Postup na hry vybojovala Aneta Holasová, těsně pod čarou je zatím mezi náhradníky David Jessen.

SPORTOVNÍ STŘELBA

Místa pro Česko získali David Kostelecký, Jiří Lipták (oba trap), Filip Nepejchal (malorážka 3x40 ran), Petr Nymburský (malorážka 3x40 ran), Nikola Šarounová (vzduchovka), Barbora Šumová (skeet) a Jakub Tomeček (skeet). Poslední volná místa budou k mání od 23. května do 6. června na ME v Osijeku.

NEZNIČITELNÝ. Už před 13 lety byl David Kostelecký olympijským vítězem.

STOLNÍ TENIS

Lubomír Jančařík vybojoval postup ze světové kvalifikace. Další hráči dostanou příležitost od 21. do 25. dubna na té evropské, kde se rozdělí 5 míst pro muže a 4 pro ženy. Následně postoupí osm dosud nekvalifikovaných mužů a žen ze světového žebříčku. Do této osmičky by nyní patřila i Hana Matelová a první pod čarou je v tuto chvíli Pavel Širuček.

ŠERM

Alexander Choupenitch, 26. šermíř fleretista žebříčku, se pokusí o postup do olympijského turnaje na závěrečné evropské kvalifikaci 24. - 25. dubna v Madridu, kde se po jednom šermíři z 20 dosud nekvalifikovaných evropských zemí utká o jediné místo.

TENIS

Z redukovaného žebříčku (max. 4 na zemi) po skončení Roland Garros postoupí do dvouher 56 mužů a 56 žen. Z Česka jsou nyní 9. Karolina Plíšková, 10. Kvitová, 20. Vondroušová, 22. Muchová, 38. Krejčíková, 44 Strýcová, 56. Bouzková, hrát však mohou pouze čtyři. Z mužů zůstává 73. Veselý i po redukci pod čarou.

VE HŘE O TOKIO. Zleva Karolina Plíšková, Kvitová, Vondroušová, Muchová.

Do čtyřhry žen má každá z hráček na prvních deseti příčkách deblového žebříčku právo vytvořit pár s libovolnou další tenistkou do 300. místa žebříčku. Z Češek jsou 2. Strýcová, 7. Krejčíková, 8. Siniaková. Barbora Strýcová je však těhotná, a vypadává tak z olympijské hry. Krejčíková a Siniaková tvoří pár spolu.

Jednotlivé země mohou mít po ve čtyřhře žen po dvou párech, celkem se jich představí 32. O přijetí do soutěže rozhodne součet umístění hráček na žebříčku čtyřhry. Z Češek jsou na něm dále 22. Peschkeová, 32. Hradecká, 51. Kristýna Plíšková, 70. Voráčová, 85. Bouzková, 89. Karolina Plíšková.

Zároveň však platí pravidlo, že každá země může mít na hrách maximálně 6 mužů a 6 žen. Dvě ze čtyř českých singlistek by tedy musely hrát i čtyřhru.

Ve čtyřhře mužů je nyní český start nepravděpodobný.

Pro smíšenou čtyřhru budou vytvořeny páry pouze z hráčů kvalifikovaných do předchozích disciplin, o jejich přijetí do turnaje pro 16 smíšených párů rozhodne součet žebříčkových umístění.

TRIATLON

Na startu olympijského závodu bude 55 mužů i žen, nejvíce účastníků (po 31) se kvalifikuje z olympijského žebříčku k 11. květnu. V něm jsou zatím 16. Vendula Frintová, 54. Petra Kuříková, 117. František Linduška.

VESLOVÁNÍ

Z mistrovství světa 219 získali postupová místa pro Česko Ondřej Synek (skif) a Lenka Antošová-Kristýna Fleissnerová (dvojskif). Synek sice uvažoval o tom, že se v dodatečné kvalifikaci pokusí nominovat na dvojskifu s Jakubem Podrazilem, ale poté, co minulý týden nepostoupili do finále mistrovství Evropy, spolupráci ukončili a Synek se vrací na skif. Další veslaři mohou ještě o olympijská místa zabojovat na dodatečné kvalifikaci 16.-18. května v Lucernu.

VETERÁN. Ondřej Synek a jeho pátá olympiáda. Třikrát se vracel s medailí.

VZPÍRÁNÍ

Složitý kvalifikační systém ovlivňují i penalizace v podobě krácení olympijské kvóty pro řadu zemí s více než 10 dopingovými případy od roku 2008. Seriál hodnocených akcí skončí 30. dubna, na Česko zbude s vysokou pravděpodobností jen jedno místo, které by měl v kategorii nad 105 kilogramů obsadit Jiří Orság.

ZÁPAS

Zatím nikdo, poslední 2 místa v každé kategorii se rozdělí na světové kvalifikaci 6.-9. května v Sofii.