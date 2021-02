Hvězdám blíž. Basketbalisté by na olympiádě vyzvali Američany

12:01

Co většího by mohli zažít? Tým českých basketbalistů kolem Tomáše Satoranského a Jana Veselého bude hrát o svůj absolutní vrchol. V případě postupu na olympijské hry v Tokiu by se totiž Češi v základní skupině A střetli s favorizovanými Spojenými státy americkými, Francií a Íránem.